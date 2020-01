Desamparados sigue de fiesta, ahora festejó ante Sansinena

Desamparados es un carnaval, desde hace seis días se respira buena vibra en el barrio Patricias Sanjuaninas. Es que el Puyutano ganó en la vuelta del Federal A y así rompió con una racha de cuatro partidos sin victorias en su cancha. Sin dudas que el efecto victoria ante San Martín, sigue todavía a flor de piel y eso se notó en la cancha. Con esta victoria Desamparados toma un respiro con respecto a la zona de descenso ya que se alejó del último de la tabla, Olimpo de Bahía Blanca, por cuatro puntos arriba.

Tras un primer tiempo donde Desamparados jugó por momentos bien, pero en líneas generales no pudo imponerse a su rival, Sansinena, el 0-0 con el que se fueron al descanso parecía justo. Pero en la segunda etapa Sportivo emepezó a jugar como aquellos primeros minutos ante San Martín en el Bicentenario y comenzó a llegar con más claridad sobre el arco del equipo de General Cerri. Pero el gol no llegaba y la gente se comenzaba a poner impaciente. Pero toda esa impaciencia se iba a convertir en euforia cuando Bruno Rodriguez convirtió el 1-0. El delantero que llegó apenas hace diez días ya se comenzó a meter a los hinchas al bolsillo a fuerza de goles. Con la ventaja a su favor Desamparados no bajó el ritmo y así fue que a falta de segundos para el final del encuentro Jonathan Lastra marcaría el 2-0 definitivo.

Para el DT puyutnao, Nazareno Godoy, este triunfo significó el primero como local, ya que solo había festejado de visitante. Con respecto al fututo de Desamparados, el domingo próximo visitará a Sol de Mayo en Viedma, capital de Río Negro, un largo viaje que denerá hacer el puyutano. Para destacar también que Sportivo con este triunfo superó en puntos a su próximo rival por lo que se espera un partido más que apretado en busca de escapar de la zona baja.