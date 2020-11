El polémico posteo del arquero Shilton

El ex arquero inglés Peter Shilton, famoso por recibir los dos goles de Diego Maradona en el Mundial de México 1986, adelantó que mañana saldrá una entrevista suya hablando de aquel partido y recibió un fuerte repudió en Twitter.

"Estaré en @GMB mañana por la mañana hablando de las novedades sobre Maradona más una entrevista con @DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde", posteó Shilton.

Sin embargo, su tuit se volvió viral con miles de repudios por aprovechar la muerte de Maradona para vender una nota en los medios. Shilton nunca le perdonó a Maradona el gol de "La mano de Dios", aunque nada dijo del segundo, llamado el "Gol del Siglo" por la apilada de rivales, entre los que estuvo el por entonces arquero.

Además, Shilton no invitó a su partido homenaje al crack argentino al considerarlo "deshonesto", lo que envalentonó a Diego en Canal Nueve: “El dijo que no me invitaba a su partido despedida porque era deshonesto. Encantado, soy Deshonesto Maradona… Ya está. Ya pasó un montón de tiempo. La pelota ya la fue a buscar adentro… ¿De qué estamos hablando?".