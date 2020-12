Ni Lio ni Ronaldo, el mejor es el Polaco

El delantero polaco Robert Lewandowski fue elegido como el mejor jugador del mundo (The Best) de la temporada 2020. La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) dio a conocer ayer el nombre del mejor jugador del mundo (The Best) de la atípica temporada 2020.

El ganador fue el delantero polaco del Bayern Múnich de Alemania, Robert Lewandowski, que logró llevarse por primera vez el galardón The Best, luego de salir primero en la votación superando al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi.

El triunfo llega de la mano de la triunfal temporada del Bayern Múnich, capaz de arrasar en la Bundesliga (Liga Alemana) y de llegar a la final de la Champions League donde venció al PSG (Paris Saint-Germain) de Francia en la final que se disputó en Lisboa, Portugal.

El polaco llegó a los 34 goles en el campeonato alemán, 15 en la Copa de Europa y seis en la Copa alemana, sumando 55 tantos en total. Otros ganadores: Mejor arquero Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern Múnich)

Mejor entrenador de fútbol masculino Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC)

Mejor equipo Masculino del año: Arquero: Alisson Becker (Brasil). Defensores: Trent Alexander-Arnold (Inglaterra), Sergio Ramos (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Alphonso Davies (Canadá). Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Joshua Kimmich (Alemania), Thiago Alcántara (España), Atacantes: Lionel Messi (Argentina), Robert Lewandowski (Polonia), Cristiano Ronaldo (Portugal).

Fuente: FIFA