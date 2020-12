Fabricio Benedetti:"Vendí mi casa para poder correr"

El piloto sanjuanino Fabricio Benedetti, ahora participando en el Zonal Cuyano, recordó en Tarde Trece que " para poder correr las dos últimas carreras y luego salir campeón del TC Pista, tuve que vender mi casa . Hoy en cambio gracias a una decisión de política deportiva la mayoría de los pilotos tienen apoyo oficial "

El corredor que fue campeón hace 21 años (TC Pista 1999) categoría que acompaña al Turismo Carretera ,y que cerrerá el año este domingo en el autódromo SJ Villicum, afirmó "hay doce autos muy apretados en la lucha por el título y puede pasar de todo .Yo no me pierdo esa definición y aprovecho para decir que gracias a la ACTC puedo entrar a todos las carreras del país con un pase especial y de por vida al haber sido campeón del TC Pista. Eso me enorgullece y agradezco ese gesto" dijo entusiasmado.

"Debemos reconocer el gran nivel de todos los pilotos locales que corren en diferentes categorías del país y en mis èpocas de actividad plena tuve la suerte de contar con el apoyo de una empresa que tenía un diferimiento impositivo en la provincia y que me permitió llegar. No obstante fue dura esa campaña. En cambio ahora el Estado acompaña a muchos jóvenes con talento y por eso se dan los resultados que tenemos ".

"No tengo favoritos porque el autódromo es muy técnico y depende de muchos factores el poder llegar al triunfo. Santero lo logró el pasado domingo y fue muy buena la actuación de Facundo Della Motta que se sube al auto solamente cuando està clasificando. Ahora podrá hacer valer lo que demostró la fecha pasada, porque conoce bien el circuito y tiene referencias más precisas de como funciona el Torino en pista. Le tengo mucha fe "a Facu" y espero que haga una buena carrera." afirmó Benedetti.

"Yo por ahora tengo el mérito de haber sido el último ganador de la Clase 2 del Zonal Cuyano porque no se corrió ninguna en el año " matizó entre risas "espero volver a acelerar la próxima temporada porque no tengo oxidadas las muñecas".finalizó diciendo.