Calleri mojó tres veces pero no alcanzó

El delantero argentino Jonathan Calleri tuvo una magnifica actuación al convertir un triplete en la victoria del Espanyol ante Wolverhampton por 3-2 como local, pero su equipo se quedó afuera en los 16avos. de final de la UEFA Europa League tras el 0-4 de la ida.

El ex All Boys y Boca mejoró la imagen del conjunto español, que también contó con Matías Vargas, ex Vélez, desde el arranque, e ilusionó a sus compañeros hasta el último momento, con sus anotaciones a los 19, 47 -penal-, y 90 minutos.