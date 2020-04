El ganador de la Vuelta a San Juan protagonista en la primera clásica de Europa

Algunos de los ciclistas más reconocidos del mundo disputaron este domingo la tradicional carrera desde sus casas a través de una aplicació virtual. Si bien apenas fueron 32 de los 267 kiñómetros los pedaleros se subieron a sus bicicletas para dejar todo en busca del triunfo. La inusual carrera se corrió a través de la aplicación Bkool y fue transmitida por televisión para gran parte de Europa. Además abrió la posibilidad para que los corredores no profesionales y aficionados se sumen a esta curiosa forma de correr. Lo mismo desde la UCI ya habían confirmado que esta metodología no es tomada en cuenta como oficial, por lo que el ganador no iba a ser reconocido como tal.



Sin embargo los corredores de los equipos Pro Tour, segundo en el escalón de importacia según la UCI, se hicieron presentes. Entre ellos Remco Evenepoel que fue el primero en liderar la primera fuga de la competencia, aunque el campeón olímpico Van Avermaet, desde su garaje, atacó y se fugo en el tramo de "Paterberg", que por la velocidad que impuso nadie pudo salir a perseguirlo. Tras el ascenso a uno de los "muros" de las Ardenas, el que salió disparado fue el italiano Alberto Bettiol, ganador del Tour en la edición 2019. Los últimos 10 kilómetros fue un mano a mano entre Van Avermeat y Bettiol, perseguidos por Neasen, el ciclcista irlandes Roche, ex campeón del mundo y ganador del Giro y el Tour de France y Thomas de Gendt. Finalmente el belga Van Avermeat se quedaría con el triundo seguido por el italiano Bettiol.



Con respecto a Evenepoel, que corrió desde la terraza de su casa, terminó en el sexto lugar de la competencia. Los equipos que corrieron la competencia fueron Education First, CCC, AG2R, Lotto Sudal, Jumbo, Sunweb, Trek-Segafredo y Deceuninck-Quick Step. Los corredores se mostraron más que conformes con la manera de competencia, obligados por el coronavirus, pero lógicamente destacaron que en la ruta se siente mejor. En Europa cada vez falta menos para las tres competencias más importante y el coronavirus sigue vigente en el viejo mundo. Si bien hasta el momento el Tour de France mantiene la decisión de todavía no suspender la carrera, ¿esta puede ser una alternativa, para respetar la cuarentena y que los fanáticos no se la pierdan?