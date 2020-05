Encontraron a un rival de San Martín con cocaína

"Patrullas del Distrito 7 de la Policía procedieron al control de un vehículo en el patrullaje preventivo, conducido por Carlos Franco. Se secuestró en el interior del rodado, bajo el asiento del acompañante, una bolsa de nylon con tres gramos de clorhidrato de cocaína", informó la policía de Córdoba a La Voz del Interior. Carlos Fernandez es el arquero suplente de Belgrano que llegó en agosto del año pasado al equipo Pirata. El arquero es misionero y tuvo pasado entre otros equipos en Crucero del Norte, Central Córdoba y hasta en equipos de Bolivia y Ecuador.

El jugador de 28 años no quedó detenido porque esa cantidad se considera "para uso personal", pero eso no lo exime que lo mismo se le inicie un proceso en la justicia Federal. El control se realizó a las 2.52 de la mañana, cuando intentó cruzar en contramano con su auto por el Puente Sarmiento, de la capital cordobesa, donde había un control preventivo. Por el momento desde Belgrano no han emitido ningún comunicado sobre el hecho.

Franco desde que llegó al Pirata sólo atajó dos veces. En su debút, su equipo cayó goleado 4-2 en su visita a Atlanta, mientras que el segundo encuentro fue empate 2-2 como local ante Ferro. Hasta el momento tampoco se ha detectado dicha sustancia en los controles de doping que se le han realizado durante su carrera deportiva. Habrá que esperar que hará una de las instituciones más populares de la provincia mediterránea con una posible sanción.