Explotó el mundo del fútbol por Bilardo

En medio del boom de las series deportivas, las redes sociales estallaron en un reclamo directo para Netflix: quieren una serie de Carlos Salvador Bilardo. Después de la ficción dedicada a la vida de Carlos Tévez y en medio del furor del documental The Last Dance, sobre la última temporada de los multicampeones Chicago Bulls de Michael Jordan, los hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron una campaña para reclamar algún tipo de contenido dedicado al ex entrenador. Todo inició con un reclamo en Twitter de la cuenta Escobas y Bidones, donde apuntó: "Bueno gente, les voy a pedir ayuda. Es sólo un RT y así entre todos logramos que @NetflixLAT haga una serie sobre el gran CARLOS SALVADOR BILARDO. Ya la tienen varios deportistas y sería un acto de justicia para quien entregó su vida a la Selección. RT Bilardista y comentario".

A ese pedido se sumaron miles de usuarios que trascendieron las fronteras 'Pincharratas'. Claro está, el último entrenador campeón del Mundo con la Selección masculina tiene el afecto de todo el pueblo. Por el momento desde la plataforma digital no hubo respuesta en las redes sociales, pero seguramente ya tomaron nota que en Argentina sin dudas sería una serie elegida por todos. Es que el "Narigón", tuvo una vida acorde a una serie. El sin fin de anécdotas como jugador y entrenador fue lo que construyó en gran parte un culto entre los amantes del fútbol, más allá de sus logros en el deporte.

El dato de color lo aportaron quienes ya empezaron a pensar en actores para cumplir el rol del 'Narigón'. La mayoría apuntó a Diego Peretti como el favorito. De más esta decir que la prominente nariz del ex Simulador, fue lo que más lo asemeja a la figura del campeón del mundo como jugador de Estudiantes en la recordada final ante Manchester United. Además Bilardo se atribuye haber creado la última gran táctica mundial, cuando comenzó a colocar cinco defensores, lo cual lo llevó a ganarse el mote de "defensivo".

Bilardo actualmente se encuentra internado con un cuadro delicado de salud por una afección en su cerebro, pero el pueblo futbolero nunca lo olvidará. Fue uno de los pocos jugadores que tocaron la gloria como jugador y entrenador, teniendo título universitario de médico. Como jugador fue tricampeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Intercontinental, de la Interamiericana, todo con Estudiantes, pero también se consagró con San Lorenzo del Nacional del 59. Como DT su mayor logro fue con la Selección pero también hay que anotarle un título nacional con el Pincha.