Boca fue una sombra en el choque con el Santos

La alegría no tiene fin para los jugadores brasileños..

Boca no estuvo a la altura de una semifinal de Copa Libertadores..

Boca no encontró el rumbo y fue claramente superado por Santos de Brasil que lo goleó 3 a 0 . Se quedó afuera de la Copa Libertadores en una noche para el olvido .La final será bien brasileña entre Palmeiras y Santos

El equipo elegido por Miguel Russo dejó una pobre imagen en suelo paulista. No jugó a nada, no tuvo ideas para atacar, defendió mal en todas sus líneas y fue claramente superado por su rival de inicio a fin. Con dos mediocampistas centrales que fallaron en la contención y también a la hora de dar la primera puntada en los ataques. Al equipo argentino le faltó un jugador que genere fútbol del medio hacia adelante y con una defensa que se vio desbordada, en parte por no tener delante a jugadores que hicieran más lento los ataques rivales,

Al final, sin ningún tipo de orden pero con el corazón de sus jugadores, se fue a los empujones hacia el arco de enfrente y estuvo cerca de achicar distancias. pero hubiera sido un premio exagerado para una escuadra que estuvo muy lejos de parecerse a otros planteles xeneizes que alcanzaron la gloria o, al menos, la acariciaron. Diego Pituca, Yeferson Soteldo y Lucas Braga marcaron los goles del vencedor, que el próximo sábado 30 se enfrentará a Palmeiras en una final paulista, esa que había pronosticado el presidente Jair Bolsonaro.

Fuente: Diario Popular