Increíble: Chocaron un helicóptero con un camión

En la etapa 12 del Dakar, un camión y un helicóptero protagonizaron un singular accidente que quedó registrado en un video. Un camión del equipo KAMAZ-master fue uno de los protagonistas de un particular choque con un helicóptero este viernes durante la última etapa del Rally Dakar.

Todo ocurrió mientras el helicóptero transmitía desde el aire la carrera, la aeronave se acercó demasiado al camión, piloteado por el ruso Antón Shibalov, que justo en ese momento saltaba sobre una duna. La estructura de aterrizaje del helicóptero y el techo del camión hicieron contacto por unos segundos, en un hecho poco frecuente e insólito.

Este particular choque fue captado y compartido luego en redes sociales del Dakar. El impacto entre el helicóptero y el camión fue leve y no generó ni heridos ni daños. Tampoco le impidió a Shibalov llegar a la meta y quedarse con el segundo escalón del podio del Dakar.

Su compatriota Dmitri Sótnikov terminó segundo, pero eso fue suficiente para situarse primero en la general y coronar al equipo KAMAZ-master campeón de la categoría camiones, una de las más cerradas del Dakar. Con el triunfo en este Dakar 2021, Sotnikov es la primera vez que se corona campeón en la competencia, ya que su mejor resultado hasta el momento habían sido dos segundos lugares, uno en 2017 y el otro en 2019.

Sotnikov sólo tenía que llegar a meta sin arriesgar dado que contaba, en la salida de la última etapa del Dakar, con 40 minutos de ventaja sobre su compatriota y compañero de equipo Anton Shibalov.