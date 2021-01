Sarmiento de Junín es de Primera

Sarmiento de Junín vuelve a ser de Primera luego de cuatro años de jugar persiguiendo este objetivo. Empató en un gol con Estudiantes de Rio Cuarto a lo largo del tiempo regular pero en definición por penales derrotaron 4-3 a los cordobeses logrando el primer ascenso a la máxima categoría.

Con el arquero Manuel Vicentini como figura tras atajarle el último penal a Bruno Sepúlveda, quien en el partido fue el que abrió la cuenta para el Celeste a los 21 minutos, mientras que Claudio Pombo convirtió el empate para el Verde a los 39. Además, ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores, ya que Lucas Suárez fue expulsado en Estudiantes (RC) y Martín García en Sarmiento.

Sarmiento llegó a su cuarta final consecutiva por un ascenso que se le negó en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 -1-1- por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).

Fuente: Junín al día