Boca busca laterales por todos y Mas seguiría

Marcos Rojo podría llegar a Boca Juniors y Nahuel Tenaglia es otro de los que sueña con sumarse al plantel de La Ribera.Considerando que Buffarini no renovará y que Fabra dejó una mala imagen ante el Santos, Boca busca laterales. Tenaglia y Rojo podrían ser las opciones. Por ahora el sanjuanino Emanuel Mas, a quien se le vence el contrato en junio, seguiría .

Después de ganar la Copa Diego Armando Maradona, en Boca se respira algo de paz, más allá de versiones de alejamientos de jugadores que no fueron confirmadas por ningún directivo. Ya es algo tradicional, que durante cada pretemporada en la que se abre el libro de pases, abunden rumores de llegadas y de salidas de jugadores del club azul y oro.

Lo que es concreto que es al entidad presidida por Jorge Amor Ameal saldrá al mercado de pases a buscar rearmar su plantel después de la frustración sufrida en la Copa libertadores, el gran objetivo xeneize de cada año. Y en ese sentido, es sabido que los directivos, como viene ocurriendo hace años, saldrán a buscar marcadores laterales.

Pasaron muchos en los últimos años, pero pocos conformaron. Lo venían haciendo bien Julio Buffarini y Frank Fabra, pero hoy, por diferentes motivos, parecen estar más cerca de la puerta de salida que otra cosa. Buffarini no quiso renovar el contrato que lo liga al club y a mitad de año quedará en libertad de acción. Para su puesto circulan varios nombres pero uno de los más firmes es el de Nahuel Tenaglia, lateral de Talleres de Córdoba que sería del gusto del cuerpo técnico.

"Salió la posibilidad de poder ir a Boca. Yo soy hincha del club y la verdad que sería muy lindo para mí. Siempre de chico fue mi sueño jugar en esa institución. Sería muy lindo. Tengo el sueño de poder regalarle la camiseta a mi papá con nuestro apellido. Ojalá pase y si no pasa igual está todo bien, seguiré en Talleres. Todavía tengo un año y medio de contrato", señaló el futbolista de 24 años.

Del otro sector, el izquierdo, habría malestar con el colombiano Fabra por la actitud que mostró en los últimos partidos. Si se puede se lo negociará, obviamente en caso que llegue una buena oferta. Al fin, en los últimos tiempos ha sido de los mejores jugadores del club y no lo van a regalar así porque sí. Pero desde hace tiempo se dice que Marcos Rojo está en los planes del Consejo de Fútbol. Y como el defensor de 30 años no será tenido en cuenta en el Manchester United, no extrañará que termine arreglando con Boca, más allá que Juan Sebastián Verón ya manifestó su interés de que regrese a Estudiantes. Ya comenzaron las conversaciones. Boca ofrece un vínculo por tres años, pero habrá que ver si Rojo puede resolver su situación con el equipo inglés, ya que está ligado al mismo hasta mitad de año. En cuanto al contrato no habría inconvenientes, más allá que acá ganaría menos que en Europa. Pero Boca sólo aceptaría contratarlo si llega en libertad de condiciones.

Fuente: Somos Boca