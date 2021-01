El gol soñado por los arqueros: de arco a arco

Golazo de arco a arco en la cuarta división del fútbol de Inglaterra. El arquero Tom King, del Newport County, metió el 1 a 0 desde su propio arco. Sucedió en un partido que correspondía a la cuarta división de fútbol de Inglaterra.

Fue un partido clave por ser el líder de la liga, King adelantó a su equipo, Newport County que alcanzaba el primer puesto, pero el Cheltenham logró igualar el resultado minutos más tarde.

Con ese resultado final (1-1), el Newport County quedó segundo, a un punto del líder Cambridge United, mientras que su rival quedó sexto, a cuatro unidades del puntero.

Una vez finalizado el encuentro, el arquero que marcó el golazo de arco a arco brindó una conferencia de prensa en la que reconoció: “Los muchachos me preguntaban por qué no celebraba, pero hasta le pedí disculpas (a Griffiths) después del partido. Dije que lo siento y si fuera al revés me gustaría pensar que él me lo pediría. Me sentía raro, no sabía cómo reaccionar. Los chicos decían que debería haber corrido hasta la otra esquina para una celebración”, agregó el joven arquero.

Fuente: The Sun