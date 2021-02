Casi otro deporte: vuelve el rugby con scrum simulado

La Unión Argentina de Rugby (UAR) les comunicó a las diferentes federaciones provinciales que habrá un cambio de reglamento para el scrum, una de las clásicas jugadas de este deporte, por la pandemia de coronavirus.

Después de un año y medio sin actividad, el rugby nacional volverá a las canchas en abril pero con algunos cambios en el juego, según les informó el Área de Competencia y Desarrollo de la UAR a las uniones provinciales: la formación (el scrum) será simulado, se jugará con la modalidad "tira y saca" sin oposición para aquel equipo que tenga la posesión de la pelota, es decir que no habrá empuje entre las formaciones.

La medida fue establecida para todas las divisiones, desde los menores de 15 años hasta la división de mayores, y será adoptada en los partidos locales amistosos que se jueguen antes del reinicio de la actividad y en los campeonatos oficiales.

Las modificaciones en el reglamento sobre el scrum no fueron bien recibidas por parte del ambiente de rugby. Francisco Ferronato, primera línea y capitán de Belgrano, declaró “Estoy sorprendido, no lo puedo creer. Me parece una decisión errónea, cercana al papelón”, expresó. "Entiendo que no es por Covid-19. Y si es por seguridad, obvio que el scrum implica un riesgo pero como tantas otras situaciones de nuestro deporte: un tackle ofensivo, un contraruck, intentar detener un maul que avanza o disputar una pelota arriba. Hay miles de situaciones que implican un riesgo, y sin embargo solo el scrum es víctima”, agregó