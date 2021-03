River perdió a Pinola por tres meses. Lo operan mañana

En el partido del domingo ante Platense, el defensor de River Javier Pinola sufrió una caída que le provocó una fractura en el antebrazo derecho. Por la dura lesión, deberá ser operado este martes por la tarde (a cargo del doctor Pedro Hansing) y estará tres meses fuera de las canchas.

En diálogo con TyC Sports el médico especialista Ricardo Denari explicó de qué se trata la cirugía que le realizarán al futbolista. El pedido de Gallardo durante River - Platense: "Empiezo a ver caras y no quiero eso" “Este tipo de fracturas del radio y cúbito no son frecuentes en el fútbol, excepto en los arqueros. No vi la radiografía que le hicieron a Pinola, pero en el 95 por ciento de los casos son fracturas con desplazamiento, por eso será operado”, explicó.

El defensor del Millonario tendrá que ser operado. Denari detalló en qué consistirá la cirugía: “El tratamiento será con placas y tornillos. Hay que hacer una reducción quirúrgica y colocar dos placas, aunque esto no va a adelantar el retorno a la actividad deportiva.

Hay que ser cautos con los 45 días de recuperación porque las placas son reforzadas pero se pueden volver a romper”. De todos modos, un alivio para el jugador de 38 años es que la rehabilitación será más sencilla que en otro tipo de lesiones. “Lo que tiene el antebrazo es que uno no necesita hacer una rehabilitación importante, va a ser precoz y solo en la muñeca y codo. Pero mínimo, yo le diría que calcule tres meses para volver a jugar”, cerró.

