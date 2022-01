Botinelli en Diario 13: 'Esto es algo nuevo para mi, estoy muy ilusionado'

Luego de sufrir una baja tan sensible como la de su capitán, Francisco Álvarez, San Martín optó por no reforzarse con una apuesta. Desde la dirigencia verdinegra eligieron apuntar sus cañones a alguien que tiene una basta experiencia en el fútbol argentino como Jonathan Botinelli. El central habló con Diario 13 y aseguró esta muy ilusionado con este nuevo proyecto.

El defensor actualmente tiene 37 años y ha sabido vestir camisetas tan pesadas como la de River Plate, San Lorenzo, Rosario Central, entre muchas otras. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de jugar en el ascenso argentino por lo que tendrá su primera experiencia en el santo sanjuanino.

"Estoy re contra sorprendido del recibimiento. En estos días he recibido mucho cariño, la gente es muy atenta y me demuestra su cariño. Eso a uno le da fuerza. Es algo nuevo para mi, estoy muy ilusionado. Es un torneo que, por lo que hablé con varias personas que lo han jugado, es muy duro pero lo voy a conocer una vez que lo vaya transitando. Es un lindo desafío. Me gustó la insistencia del Luigi y todo lo que hizo el club para que yo llegara. Eso me hizo terminar de decidirme por San Martín", expresó.

Cabe destacar que Botinelli llegó con el pase en su poder, luego de quedar en libertad de acción tras su paso por Arsenal de Sarandí. En el equipo que aún milita en la Liga Profesional de Fútbol no tuvo el rodaje que deseaba, ya que sólo tuvo minutos en 13 partidos a lo largo del 2021. Sin embargo cabe destacar que entre ellos vivió dos encuentros de Copa Sudamericana.

"No tuve la suerte de jugar lo que yo esperaba, fue muy poco lo que jugué el año pasado pero estoy bien desde lo físico. Es un tema que me deja tranquilo porque me gusta entrenar mucho. Si estoy jugando a los 37 años es porque me he cuidado toda mi carrera y nunca tuve grandes lesiones. Por ese lado estoy super tranquilo, lo que quiero hacer es agarrar ritmo futbolístico", declaró.

Al ser consultado sobre las ofertas que le llegaron desde otros equipos, Jonathan reveló que efectivamente tenía otras propuestas. Incluso tenía chances de mantener en la máxima categoría del fútbol argentino. No obstante, aclaró que las proposiciones llegaban de clubes que seguramente iban a pelear por no perder la categoría.

"Por las cosas que me venían llegando tanto de Primera como del Nacional B, creo que este es el proyecto que mejor me calzaba por lo que yo quiero a esta altura de mi carrera. Creo que es mejor proyecto pelear un torneo y aspirar a ascender que quizás quedarme en Primera para pelear el descenso", aseguró.

De esta manera el futbolista surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro aseguró estar más que ilusionado con esta nueva oportunidad por lo que quiso dejarle un mensaje a todos los simpatizantes: 'Que los hinchas estén ilusionados, que nos acompañen como lo han echo a lo largo de los años que me ha tocado enfrentarme a San Martín. La verdad que uno esta lleno de ilusión y esperamos poder transmitírselos con resultados y con un buen fútbol', sentenció.