¿Equipo que gana no se toca?: mirá el once de San Martín ante Almirante Brown

El pasado fin de semana San Martín de San Juan recibió en el Hilario Sánchez a Villa Dálmine, con la particularidad de tener a un DT interino. Saltando todas esas contrariedades el equipo de concepción goleó por 4 a 0 al violeta y dejó con una sonrisa en el rostro a los verdinegros, algo que no sucedía hace meses. Ahora tendrá una prueba difícil ante Almirante Brown de visitante, donde presentará el mismo once inicial.

Raúl Antuña, actual DT interino del "Verdinegro", habló con Diario 13 no sólo para mostrar su felicidad por el triunfo conseguido sino para dar detalles sobre su próximo rival. El "Purruco" describió a la "Fragata" como un equipo con una gran intensidad que se hace aún más fuerte jugando en sus tierras.

"Vamos convencidos, estamos confiados después de esta buena actuación. La cabeza es la que manda. Vamos bien, sabiendo que nos vamos a encontrar con un equipo que ha mantenido la base del año anterior, que estuvo en la parte de definición del ascenso. Va a ser duro más que nada porque se hace más fuerte de local, es un equipo intenso que sabe lo que es jugar una B Nacional. Creo que nos hemos preparado bien, la idea era descansar bien porque mucho no se ha podido trabajar. No he hecho ningún cambio, es la misma formación que la del partido con Villa Dálmine", reveló.

De esta manera la formación inicial que presentará Antuña en Buenos Aires será la siguiente: Avellaneda; Aranda, Escudero, Bottinelli, Álvarez; Fernández, Lemos, Rivero, Ruíz; Penco y Giménez. De esta manera se cumpla la ley de que "equipo que gana no se toca".