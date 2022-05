Habló el periodista que atacaron en Árbol Verde: 'Me tiraron al piso y me pegaron'

Un periodista deportivo sanjuanino fue víctima de un salvaje y violento robo cuando estaba cubriendo un partido en el estadio de Árbol Verde. Luego de vivir esta lamentable situación el afectado habló con Diario 13 para relatar con lujo de detalles ese hecho. 'Me tiraron al piso y me empezaron a pegar', reveló.

La víctima es Martín Gustavo Soria, un comunicador que había llegado a este establecimiento deportivo para cubrir el encuentro entre Árbol Verde y Juventud Unida. Una vez que terminó el partido quiso acercarse a la zona de vestuarios para entrevistar a algunos de los protagonistas cuando fue sorprendido por los agresores.

'Fui asaltado el sábado cuando terminó el partido de Árbol Verde y Juventud Unida. Fui a trabajar para el medio en el que estoy. Termina el partido y mientras caminaba hacia vestuarios para hacer algunas entrevistas con jugadores, me toma del cuello un grupo de jóvenes. Me tiraron al piso, me empezaron a pegar, me sostuvieron la mano donde llevaba el celular y también me agarraron la otra mano. No me podía mover y como no soltaba mis pertenencias me empezaron a pegar más fuerte', expresó.

Si bien Martín quiso resistirse al robo, al ser superado en número terminaron robándole todos sus objetos de valor. Le robaron su teléfono celular, una billetera con toda su documentación, un micrófono y una consola para poder hacer notas en vivo. Sumado a esto remarcó que hubo testigos y nadie lo ayudó.

'Por mis propios medios tuve que llegar al ingreso del estadio para hablar con los efectivos policiales para contarles que me habían robado. Aparte estaba lleno de tierra porque me habían arrastrado, estaba ensangrentado. Me dijeron que iban a contactar a los efectivos que estaban en el otro sector de la cancha, cosa que no sucedió porque no habían policías en esa zona. Ningún dirigente u otra persona vino a preguntarme que había pasado, nadie decía nada, sólo murmuraban entre ellos', manifestó.

Luego de algunos minutos en esta situación, los efectivos que ayudaron a Soria lo trasladaron hasta la comisaría 2da. Allí relató todo lo que le había pasado y radicó la denuncia. En ese momento distintos uniformados que estaban en la sede policial le habrían dicho que quienes lo habían atacado son personas conocidas dentro del ambiente delictivo.

'Ese estadio es muy peligroso. Yo lo he definido como un trampero porque el público visitante, más allá de que no puede asistir, juegan chicos de divisiones inferiores y los padres tienen que acompañar, se han convertido en blanco fácil para los delincuentes que aprovechan la ocasión. Creo que la Liga Sanjuanina de Fútbol tiene que tomar cartas en el asunto por permitir que se juegue al fútbol en el estadio de Árbol Verde. Deben dar una solución porque ellos son responsables', declaró.

Por último el afectado reveló que ahora se encuentra tomando distintos medicamentos para poder tratar los golpes que sufrió. Sumado a esto durante la tarde de este lunes será atendido por un médico legista, el cuál tendrá el trabajo de comprobar las heridas que sufrió durante el ataque.

'Ahora tengo que estar con medicamentos, calmantes y con golpes que me han provocado moretones, sin mis elementos de trabajo y sin mi documentación. Si no toman cartas en el asunto se va a seguir jugando en Árbol Verde y van a seguir sucediendo hechos de violencia. Si las fuerzas policiales no pueden hacer nada y si desde Liga tampoco pueden hacer nada, tampoco hay muchas opciones. O no se juega más ahí o se toman otro tipo de represalias pero ahí no se puede jugar más. Es de los estadios más inseguros que tiene San Juan', sentenció.