Todo el Pueblo Viejo festejó desaforadamente el fin de semana, debido a su paso a la final del Reducido por el segundo ascenso a primera. El ‘Verdinegro’ superó por 1 a 0 a Nueva Chicago pero, como suele pasar siempre en el ascenso, hubo una jugada realmente polémica.

La secuencia en cuestión se dio en el primer tiempo, cuando la historia todavía estaba empatada en cero. En ese momento Evelio Cardozo tiró un centro al área del santo sanjuanino, que no iba en dirección al arco. Sin embargo, en su afán de controlarla con las manos, Matías Borgogno le cambió la trayectoria.

En ese momento la pelota pareció ingresar al arco, pero al no haber VAR en la Primera Nacional, no hubo forma de saber si entró o no en su totalidad. El arquero del local tomó la pelota y salió jugando rápidamente, mientras los futbolistas de Nueva Chicago le reclamaban al árbitro.

Ya cuando estaba por finalizar esta primera parte, fue cuando Montagna de cabeza anotó el tanto que le terminó dando el pase a la final a los de Antuña. Cabe recordar que gracias a la gran Fase Regular que hizo el club de Concepción, el empate lo favoreció al tener esa ventaja deportiva.

Repasá la jugada y los demás momentos destacados del partido: