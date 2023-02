Messi habló del topo Gigio y del 'andá pa allá bobo': 'No me gusta dejar esa imagen'

Lionel Messi dio su primera entrevista como campeón del mundo y recordó el encuentro en la Selección Argentina y Países Bajos, en el que le dedicó su gol a Louis Van Gaal con el tipo Gigio que Juan Román Riquelme inmortalizó con la camiseta de Boca. 'Salió en el momento', afirmó Messi sobre el festejo en Urbana Play.

Explicó: 'Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado. Algunos de mis compañeros me decía ‘viste lo que dijo, viste lo que declaró Van Gaal’. Cuando termina todo eso no me gusta, no me gusta eso que hice, después eso de ‘Andá pa' allá’… Son momentos de mucha tensión'.

'Había mucho nerviosismo y pasa muy rápido. No te da para pensar en nada, uno reacciona cómo reacciona pero no estaba nada pensando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también', reconoció Messi, quien está al tanto sobre todos los productos que comenzaron a venderse después de la frase para Weghorst.

Y agregó: 'Fue natural. Reaccioné de esa manera. Habían pasado muchas cosas con ese jugador y un par más, momentos de tensión, cruces… Que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta, muy reciente… Sé que hay de todo'.