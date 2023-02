¿Querés ver Beach Handball en San Juan? Llega el Arenas 1000

La competencia es organizada por Federación Sanjuanina de Balonmano, con el apoyo de la Secretaria de Deportes. Dicho circuito tendrá continuidad en el espectacular escenario del CEF Nº 20, de Santa Lucia. El cajón de arena del Centro de Educación Física N° 20 recibirá este fin de semana al Circuito Argentino de Beach Handball llamado Arenas 1000.

La competencia se disputará el próximo sábado y domingo con entrada libre y gratuita, con 4 equipos en la rama masculina y 4 en la rama femenina, que contará con una sola zona de clasificación. Los partidos arrancarán el próximo sábado desde las 15 hs, habrá una sola cancha para la disputa de los encuentros.

Por el lado de la rama femenina, Juvenil Sub 17, estará integrada por Juventud del Norte (San Juan), Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba), Regatas (Mendoza) y Vial San Juan. Por el lado de la rama masculina Sub 17, la misma estará integrada por la Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba), San Lorenzo de Russell (Mendoza), Maipú de Mendoza, Vial San Juan.

Sábado 4 de febrero

Zona femenina

15:00 - Juventud del Norte vs Municipalidad de Alta Gracia

15:50 - Regatas Mendoza vs Vial San Juan

18:20 - Juventud del Norte vs Regatas Mendoza

19:10 - Municipalidad de Alta Gracia vs Vial San Juan

Zona caballeros

16:40 – Municipalidad de Alta Gracia vs Vial San Juan

17:30 – San Lorenzo de Russell vs Maipú de Mendoza

20:00 – Municipalidad de Alta Gracia vs San Lorenzo de Russell

20:50 – Vial San Juan vs Maipú de Mendoza

Domingo 5 de febrero

Zona femenina

9:00 – Vial San Juan vs Juventud del Norte

9:50 – Regatas de Mendoza vs Municipalidad de Alta Gracia

12:20 – 3ero femenino vs 4to femenino

14:00 – 1ero femenino vs 2do femenino

Zona caballeros

10:40 – Maipú de Mendoza vs Municipalidad de Alta Gracia

11:30 – Vial San Juan vs San Lorenzo de Russell

13:10 – 3ero caballeros vs 4to caballeros

14:50 – 1ero caballeros vs 2do caballeros

Cabe destacar que la entrada al predio del CEF 20 será libre y gratuita, para que todo el público que así lo quiera, pueda presenciar el mejor beach handball de la región.