UPCN fuera de la Liga Argentina: Pepe Villa acusó a clubes porteños de querer destruir al vóley

Tras anunciar a través de un comunicado que UPCN no seguirá participando de la Liga de Vóleibol Argentina, su presidente José ‘Pepe’ Villa conversó con Modo Siesta, expresando su enojo por la votación del formato actual, con el cual se sienten totalmente perjudicados. 'Quieren destruir al vóley a partir de gastar lo menos posible’, indicó fastidioso.

Durante toda la entrevista, Villa se mostró fastidioso con el resultado de la votación de la cual sostuvo que no fue para nada ‘democrática’. Luego sostuvo: 'Acá el problema es la desaparición de las provincias en el vóley. Los cinco equipos que definieron esta votación son de Capital, entonces su traslado es mínimo, pero nosotros queremos jugar ida y vuelta, porque si no la gente nuestra no está'

La tajante medida de UPCN tiene que ver con que se les encarecen los costos al tener que viajar casi siempre a Buenos Aires. En la temporada anterior, jugaron solo dos veces en su estadio. ‘Nosotros somos los que llenamos nuestro estadio, tenemos estadio para jugar, pero otros, que no llenan estadio porque no cuentan con uno propio, quieren centralizar todo’, se quejó el gremialista.

Hasta el momento, los clubes del interior reaccionaron de diferentes maneras ante esta votación de nuevo formato para la próxima liga nacional. En el caso de Tucumán y Formosa se adhirieron, mientras que Mar del Plata y San Juan decidieron no participar. ‘No vamos a bajar la cabeza’, sostuvo Villa.

El presidente del gigante del vóley nacional indicó que los clubes ‘porteños’, cuentan con vuelos directos para ir desde sus sedes a las plazas donde les toque jugar. Sin embargo, para UPCN y otros clubes del interior, la cosa se pone más difícil, puesto que, si deben afrontar una fecha en Formosa, primero tienen que viajar a Buenos Aires y de ahí si, tomarse otro vuelo para estar en Formosa.

Mediante un comunicado firmado por su presidente, 'Pepe' Villa, UPCN confirmó una triste noticia durante el mediodía de este jueves 27 de junio. Se trataba de un secreto a voces que finalmente ya es de carácter oficial: el histórico y laureado club sanjuanino no seguirá participando de la Liga de Vóleibol Argentina.

En estos 17 años que los cóndores estuvieron compitiendo en el máximo nivel, lograron cosechar 9 títulos de liga nacional convirtiéndose en el club más ganador de Argentina en toda su historia. Luego tuvieron dos éxitos a nivel internacional con sus Campeonatos Sudamericanos de Clubes y finalmente se establecieron como el tercer mejor club de todo el mundo en dos ocasiones.

Sin embargo, el presidente de la institución manifestó sentir que su institución se vio perjudicada por el tan sonado "centralismo" de los clubes de Buenos Aires sumado al formato que no les permite jugar ante su público. 'Nuestra lucha no alcanzó para vencer', reza un tramo del escrito.

'El formato Tour no les permite a los clubes jugar ante su público cada 2 semanas, sino apenas un puñado de veces (y sólo en caso de clasificar a semifinales, que también tiene un criterio que no apoyo) en toda una temporada. Este sistema de competencia es económicamente desfavorable por gastos de traslado y hotelería de los clubes del interior, que atravesamos todo el país para jugar. De los siete Tour de la fase regular cinco fueron en Buenos Aires, dos en Tucumán y uno en Formosa', redactó Villa.

Siguiendo en la misma línea, el experimentado sindicalista apuntó directamente contra el club Ciudad Vóley asegurando que fue favorecido inclusive hasta en el fixture. En ese sentido responsabilizó a Jorge Vivas, presidente de ACLAV, que a su vez es consejero del mencionado conjunto que generó tanto polémica.

'Hicimos todo lo posible para volver a tener un campeonato federal y competitivo, pero no alcanzó. El negocio, parece, para algunos fue más importante que el vóley. A su vez, le planteamos la situación a la Federación del Vóleibol Argentino, pero sólo recibimos silencio como respuesta', mencionó 'Pepe'.

Así continúa el extenso comunicado en cuestión:

Luchamos durante los últimos años para jugar como siempre se hizo y tal como se disputan los torneos nacionales en todo el mundo, demostrando con datos, estadísticas y cifras que el formato Tour daña las finanzas de los clubes, aleja al público de las canchas, desvanece el vínculo con los hinchas e impacta en el nivel de competencia, entre otros aspectos.

Sin embargo, la mayoría de los clubes que integran ACLAV opta por un certamen que sólo beneficia a los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, elige tener una Liga Argentina de la que ya sólo le va quedando el nombre porque no es más que un Torneo Metropolitano con un par de invitados.

ACLAV ha logrado que clubes altamente profesionalizados jueguen en días de semanas a media mañana, en estadios vacíos y en ciudades alejadas de las instituciones y de sus seguidores. Esos estándares de mediocridad a los que hoy aspira ACLAV están en las antípodas del gen que atraviesa y distingue a UPCN San Juan Vóley. Por eso tomamos la decisión de no participar de la Liga de Vóleibol Argentina.

En nombre de UPCN San Juan Vóley quiero agradecer a todos los jugadores, integrantes de cuerpos técnicos, colaboradores, dirigentes y fundamentalmente a cada uno de nuestros seguidores por todos estos años de alegrías, conquistas y apoyo incondicional.

Me gustaría decir que pronto volveremos, pero no lo sé. Sí estoy seguro de que fue un hermoso camino recorrido. ¡Hasta siempre!