Sara, la chilena por adopción que llegó a San Juan a defender su título y récord en la Maratón San Juan 2024

Sara Garthe entrena duro en San Juan desde hace unos días. La estadounidense, que desde hacen 15 años desembarcó en el sur de Chile, contó al móvil de Canal 13 que, así como logró consagrarse la más veloz en la Maratón San Juan 2023 y conseguir un récord, para esta edición su decidió en superar su propia marca y nuevamente quedarse con la competencia, a la cual calificó de ‘hermosa’, pero también de ‘gran dificultad’.

La chilena por adopción vive en Punta Arena (Sur del país vecino). Según comentó, comenzó a correr cuando vio que le servía para desesterarse, hace años en tiempos de universidad. Antes se dedicaba solo a la música (es violinista), pero debido a su estado de alteración decidió que lo mejor era darle una salida sana.

'De niña odiaba el deporte, yo era música, toco el violín. Lo que pasó fue que en la universidad empecé a tener mucho estrés y empecé a correr para quitarlo, para manejarlo de forma sana. Fue ahí cuando empecé, sino poder hacer una pista de 400 metros, pero luego me fui superando cada día más y luego fue adictivo porque te enseña a creer en ti, en que tú puedes, que la cosa es difícil, pero difícil no es sinónimo de imposible', contó.

La atleta también contó que en su llegada a Chile comenzó a competir. 'Siempre quise hacer un 42 KM, y la verdad es que me inscribí en uno súper a último momento y ahí hice todo mal, todo lo que no hay que hacer yo lo hice, por no tener experiencia. A pesar de eso me gustó y la pasé bien y me dije que podrían venirse otros y así estoy en mi maratón 18', confesó.

Sobre el récord que consiguió, la movediza estadounidese comentó que para ella fue una sorpresa, puesto que llegó a la provincia con la intención de darse un tiempo personal. Cuando arribó a la provincia y se anotó en la competencia, corrió y al final se enteró del récord vigente que había logrado.

Sara se enamoró de San Juan el año pasado cuando participó de una maratón en la que logró un récord. 'Fue una buena experiencia que superó mis expectativas. La ruta es linda porque vas por bosques, ves plantaciones de olivos, viñas', señaló la atleta, que además contó que en su estadía aprovechó para conocer sitios históricos de la provincia.

Estos días en que llegó a la provincia estuvo entrenando. Salió a correr por paisajes de Ullum, y Zonda. Para la semana que viene, su idea es correr en Barreal, la Pampa del Leoncito. Todo esto, mientras se entrena en el Complejo La Granja, en Santa Lucía.

Sata contó que, tras la maratón, se quedará unos días en la provincia, con el firme objetivo de conocer muchos lugares, como Valle Fértil, comentó que está ansiosa para recorrer la provincia. Luego, está decidida en viajar a La Rioja y Mendoza como mochilera, para después, en la vecina provincia volver a competir.