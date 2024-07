La bienvenida a una campeona: Jorgelina fue recibida tras consagrarse en México

La tarde de este jueves 18 de julio tuvo emoción y orgullo en grandes dosis por la llegada a la Terminal de Ómnibus de una campeona mundial nacida en Angaco.

Es que llegó a la provincia Jorgelina Pérez Navaro, una joven de 18 años que se consagró como campeona en el 12º Campeonato Mundial de Karate que se disputó del 11 añ 14 de julio en Monterrey, México. La campeona, lloró al ver semejante recibimiento de sus familiares, amigos, compañeros, vecinos y fundamentalmente su sensei. Orgullosa y con lágrimas en los ojos sostuvo la medalla de oro, fiel testimonio de años de esfuerzo que han dado sus frutos.

'No me lo esperaba, me trajeron mucha alegría. estoy muy contenta, los había extrañado mucho y me pone muy feliz esto', expresó la joven tras la bienvenida cargada de vítores, gritos y pancartas.

Sobre su experiencia en el torneo que se disputó en suelo mexicano, Jorgelina la destacó como 'una experiencia hermosa'. Además, la atleta de 18 años reveló que le hubiese gustado compartir el logro al lado de su profesor y con toda la gente que la apoyó. 'Costó mucho, pero aquí estoy. La verdad es que estoy muy agradecida con mi familia y con mi linda gente que me quiere'

Jorgelina destacó el buen nivel de las competidoras, pero lejos de sentirse menos, confesó que el año que viene le gustaría volver a competir buscando consagrarse nuevamente. 'No me esperaba ganar, porque era la primera vez compitiendo, pero estoy muy contenta y conforme con el resultado', expresó.

'Este sueño que lo tenemos desde hace 10 años hoy se pudo concretar. No solamente pudo ir a competir, sino que viene con una medalla de oro, campeona mundial y subcampeona en otra categoría, por lo que es tremenda la alegría para nuestra escuela, para nuestro departamento, la provincia', expresó emocionado, Marcelo Castro, el sensei de la joven campeona.

Marcelo confesó que detrás de la medalla de oro conseguida en el país Azteca, hay un trabajo de 9 años. 'Ella arrancó en una escuelita municipal, una escuela de nosotros, que arrancó con 4 alumnos, y ella era muy pequeña y fueron muchos años, donde sufrió muchos fríos, muchos calores, donde dejó cosas de lado para entrenar. Desde el 2022 hasta la fecha fue compitiendo en diferentes provincias en torneos ranqueables y estos son los resultados al gran sacrificio. La verdad es que es increíble', sostuvo.