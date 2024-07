De la mano del Dibu, Argentina dejó en el camino a un complicado Ecuador

La Scaloneta escribió una nueva dramática, pero feliz, página de su historia y el protagonista, como en tantas veces, fue Emiliano Dibu Martínez. En un partido duro para la Selección Argentina, donde fue superado, venció a Ecuador por 4-2 en los penales y superó los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024. Con un Messi diezmado, el que se calzó el raje de héroe, como contra Colombia, Países Bajos y Francia fue el arquero de la Albiceleste, logrando el pase a semis, donde.

El vértigo que caracterizaría la primera mitad se mostró desde el inicio y de ese frenesí no siempre salieron airosos los muchachos dirigidos por Scaloni, que llegó a sufrir en el fondo y recurrir a las intervenciones salvadoras del Dibu, sin poder darle juego a un Messi que volvía tras la lesión. En la primera, contuvo un remate de Moisés Caicedo, pero en la más clara tapó con las piernas un disparo a cortísima distancia de Jeremy Sarmiento.

Promediando la etapa logró emparejar la Albiceleste en el mediocampo, y tuvo la primera con un cabezazo desviado de Enzo Fernández. Finalmente, a los 34', logró desahogarse en un desarrollo difícil con un córner desde la derecha de Lionel Messi que peinó Alexis Mac Allister en el primer palo y cabeceó Lisandro Martínez a la red por el segundo.

Tampoco jugó bien la Scaloneta en el segundo tiempo. No tuvo el control del partido, no pudo imponerse. Está claro que Ecuador iba a ser un rival muy duro, que sabe a lo que juega, que le encontró 'las debilidades' que avisó el DT ecuatoriano. El penal pareció ser un punto de inflexión en lo anímico. Se ve que Dibu intimida y por eso Enner Valencia abrió demasiado el pie, para que la bola dé en el palo, para que explote el estadio nuevamente como si fuera un gol. Se gritó como un gol. Y después se ovacionó al mejor arquero del mundo. Más allá del guiño del destino del PT y del ST, la Selección no encontró el juego asociado para poder tener la pelota, para defender lejos de su arquero.

Leo Messi hizo un gran esfuerzo para llegar al partido de los cuartos de final. Como siempre estuvo en cancha como cada vez que la Selección jugó un mata-mata desde el 2007. Pero no estaba óptimo desde lo físico y no pudo desplegar su talento, algo que el equipo padeció.

El tiempo se fue consumiendo y Argentina lo hizo pasar. Defendiéndose en un bloque bajo, con Messi aguantando hasta el final como única punta. No es que Ecuador lo mató a pelotazos, pero sí que controló el juego, que lo hizo transpirar más de la cuenta al campeón. Pero cuando parecía que el partido se moría con el 1-0, llegó el cabezazo Kevin Rodríguez, para empatar el juego. Ecuador no se conformó fue por más, con Argentina a la defensiva, y lo tuvo para ganarlo en los 90’, con el cabezazo de Jordy Caicedo, que no fue gol de milagro.

La Selección terminó pidiendo la hora y por los penales, penales que como ante Países Bajos y con Francia terminaron en delirio, para que los jugadores terminen cantando, en una comunión con la gente, para pensar en Venezuela o Canadá.

En la semifinal, que se jugará el martes 9 de julio, el rival saldrá del segundo mata-mata que disputarán este viernes 5 de julio Venezuela y Canadá. A uno ya lo enfrentó en el Grupo A, derrotándolo con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Por el lado de la Vinotinto, es una selección al que el 'Bocha' Batista le ha dado un muy buen juego en todas sus líneas y hambre de ser protagonistas en los partidos.