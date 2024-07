Tobías Martínez se presenta en Posadas, en el fin de la era del Falcon y la Chevy

La 8va. fecha del campeonato de Turismo Carretera tendrá lugar este fin de semana en el Autódromo Rosamonte de Posadas y allí estará presente Tobías Martínez, quien buscará seguir buscando una mejora en el rendimiento de su Torino. La fecha tendrá la particularidad que se estrenarán autos de nueva generación, el Torino del sanjuanino dejará de ser el único de NG de la categoría y la cantidad de Mustang será superior a la de Falcon, mientras que la cifra de Camaro será igual a la de Chevy. De este modo se le va poniendo fin a una era y apagando la luz de los viejos y clásicos autos del TC.

El Ford Falcon y la coupé Chevrolet Chevy se enfrentaron por primera vez en el Turismo Carretera el 9 de abril de 1972, en la Vuelta de Pergamino, cuando Carlos Marincovich estrenó la primera unidad del modelo de General Motors. Como durante aquella temporada 1972 hubo varios pilotos que apostaron por el Chevrolet 400, no fue sino hasta 1973 que el Falcon y la Chevy se convirtieron en la opción elegida por la mayoría de los usuarios del ‘Óvalo’ y el ‘Chivo’.

Nadie podía saberlo por entonces, pero ambos modelos -junto a la Dodge GTX y al Torino- se transformaron en una de las principales razones que hicieron perdurar durante tantos años al Turismo Carretera, incluso en tiempos en los que el automovilismo deportivo -nacional e internacional- iba en una dirección técnica totalmente contraria a la de la categoría más popular del país.

Durante 50 años, el Falcon y la Chevy poblaron las grillas de la categoría y fueron el sello identitario por excelencia del TC. Sin embargo, el modelo más ganador de Ford y el más exitoso de Chevrolet en el TC desde este fin de semana ya no serán mayoría entre los usuarios de cada marca por 1ª vez en el último medio siglo de Turismo Carretera.

En la carrera de Rafaela, hubo 8 Falcon y 5 Mustang por el lado de los Ford, y 11 Chevy contra 4 Camaro por el lado de los Chevrolet. Pero la visita a Misiones marca un punto de inflexión, merced a las altas y bajas de cada fecha, pero fundamentalmente a los cambios de Julián Santero y Mauricio Lambiris, quienes dejan sus respectivos Falcon por flamantes Mustang, y de Diego Ciantini, Juan Cruz Benvenuti y Juan José Ebarlín, quienes ya no correrán con Chevy sino con sendos Camaro.

De esta manera, en Posadas habrá 7 Mustang y 3 Falcon, modelo que en esta oportunidad no contará entre sus defensores a Ayrton Londero, Gabriel Ponce de León y Matías Jalaf, quienes no estarán en el “Rosamonte”. En tanto, hay 7 pilotos inscriptos con una Chevy -entre los que no está Sergio Alaux, ausente respecto de Rafaela- y también son 7 los anotados con un Camaro.

La fecha misionera contará con un total de 19 autos de nueva generación, ya que también habrá 2 Torino NG, 2 Toyota NG y 1 Dodge Challenger. Los Torino de nueva y vieja generación tendrán la misma cantidad de representantes; Toyota seguirá con dos NG y un Camry 2023, mientras que las coupé GTX volverán a ser 9 contra el solitario Challenger de Juan Martín Trucco.

Cronograma

TODOS LOS HORARIOS DE TODAS LAS CATEGORÍAS

SÁBADO, FÓRMULA 2

09:05 a 09:25 Hs. 1er. Entrenamiento 20 Minutos.

TC PISTA

09:30 a 10:00 Hs. 1er. Entrenamiento (GRUPO B) 30 Minutos.

10:05 a 10:35 Hs. 1er. Entrenamiento (GRUPO A) 30 Minutos.

FÓRMULA 2

10:40 a 11:00 Hs. 2do. Entrenamiento 20 Minutos

TURISMO CARRETERA

11:05 a 11:25 Hs. 1er Entrenamiento (GRUPO A) 20 Minutos.

11:30 a 11:50 Hs. 1er Entrenamiento (GRUPO B) 20 Minutos.

FÓRMULA 2

12:05 a 12:15 Hs. Clasificación 10 Minutos.

TC PISTA

12:20 a 12:50 Hs. 2do Entrenamiento (GRUPO B) 30 Minutos.

12:55 a 13:25 Hs. 2do Entrenamiento (GRUPO A) 30 Minutos.

TURISMO CARRETERA

13:30 a 14:00 Hs. 2do Entrenamiento (GRUPO A) 30 Minutos.

14:05 a 14:35 Hs. 2do Entrenamiento (GRUPO B) 30 Minutos.

FÓRMULA 2

15:05 a 15:15 Hs. Pre-Final clasificatoria 10 Minutos.

TC PISTA

15:20 a 15:28 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.

15:33 a 15:41 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.

15:46 a 15:54 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.

TURISMO CARRETERA

16:00 a 16:08 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:13 a 16:21 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:26 a 16:34 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:39 a 16:47 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

TC PISTA

17:10 Hs. 1ra. Serie 5 Vueltas.

17:35 Hs. 2da. Serie 5 Vueltas.

DOMINGO

FÓRMULA 2

09:20 a 09:40 Hs. FINAL 10 Vueltas o 20 minutos máximo

TURISMO CARRETERA

10:05 Hs. 1ra. Serie - 5 vueltas.

10:30 Hs. 2da. Serie - 5 vueltas.

10:55 Hs. 3ra. Serie - 5 vueltas.

TC PISTA

11:45 a 12:25 Hs. FINAL 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.

TURISMO CARRETERA

12:55 a 13:45 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.