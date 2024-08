Los Pumas vencieron a los All Blacks en la primer fecha del Rugby Championship

En una emocionante apertura del Rugby Championship, Los Pumas lograron una victoria notable al derrotar a los All Blacks 38 a 30 en el Sky Stadium de Wellington, Nueva Zelanda. El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, revirtió un marcador adverso de 20 a 15 al descanso para asegurar un triunfo significativo en su primera presentación del torneo.

Los Pumas comenzaron con fuerza frente a los actuales subcampeones del mundo, aunque la defensa férrea de los neozelandeses evitó que los albicelestes concretaran dos trys. A los 11 minutos, Damian McKenzie abrió el marcador con un penal, poniendo en ventaja a los All Blacks por 3 a 0. Poco después, a los 16 minutos, Sam Darry amplió la diferencia con el primer try del partido, estableciendo un 10 a 0 a favor de los locales.

El equipo argentino respondió a los 22 minutos con un try de Lucio Cinti, aunque Santiago Carreras falló la conversión, dejando el parcial en 10 a 5. McKenzie volvió a convertir un penal, llevando el marcador a 13 a 5, pero a los 30 minutos, Carreras acertó un penal, ajustando el resultado a 13 a 8. Minutos después, Anton Lienert-Brown y McKenzie sumaron puntos para los All Blacks, extendiendo su ventaja a 20 a 8.

Antes del final del primer tiempo, Mateo Carreras y Santiago Carreras anotaron para los Pumas, reduciendo la desventaja a 20 a 15.

En el segundo tiempo, Franco Molina marcó un try que puso a los Pumas en ventaja por 22 a 20. Sin embargo, McKenzie respondió rápidamente con un penal, adelantando a los All Blacks por 23 a 22. Santiago Carreras convirtió un penal, pero Mark Tele’a anotó un try para Nueva Zelanda, dejando el marcador en 30 a 25.

Carreras volvió a ser crucial, anotando un penal bajo los palos a los 16 minutos para acercar a los Pumas a 30 a 28. A los 29 minutos del complemento, el equipo argentino convirtió un try, cambiando el marcador a 35 a 30. Finalmente, Santiago Carreras selló la victoria con un penal bajo los palos, estableciendo el 38 a 30 definitivo.

Con este impresionante debut, Los Pumas demostraron su capacidad para competir al más alto nivel y se preparan para enfrentar nuevamente a los All Blacks el próximo 17 de agosto. Este triunfo no solo marca un inicio alentador en el torneo, sino que también fortalece la moral del equipo de cara a futuros desafíos.