Ricardo Zunino, el único sanjuanino, que como Colapinto, corrió en la Fórmula 1

Este domingo se transformó en histórico para el automovilismo argentino por el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Así como el joven de 21 años ha revolucionado el mundo del deporte motor nacional, de la misma manera lo hicieron otros 25 corredores nacidos en el país, siendo uno de estos el sanjuanino Ricardo Héctor Zunino.

Zunino puede decir con mucho orgullo que es el único sanjuanino que corrió en la Fórmula 1. Mas conocido como “El Colorado”, tocó el cielo con las manos en 1979. Con 30 años, y una carrera deportiva impecable en Argentina, debutó en la Fórmula 1, siendo el primer y único sanjuanino en llegar a la máxima categoría de automóviles en el mundo.

“Siempre la meta fue correr en Europa, era mi gran sueño y lo pude cumplir. Todo comenzó cuando crucé a Bernie Ecclestone en la sede del Automóvil Club en Buenos Aires. Había venido al país, lo saludé y me presenté, él estaba con otras autoridades de la Fórmula 1. Personas allegadas a mí en el Automóvil Club le dijeron que yo era campeón argentino en el país, él me facilitó su tarjeta personal y ahí empezó la relación. Hay cosas que suceden una vez en la vida y no hay segundas oportunidades, son cinco segundos para tomar decisiones”, contó el expiloto.

Bernie Ecclestone fue presidente y director ejecutivo de la Formula One Management y Formula One Administration desde su fundación hasta su dimisión el 16 de enero de 2014. “En ese momento transcurría el año 1977 y existían los télex para mandar mensajes, así me pude contactar con la secretaría de Ecclestone. Él me consiguió un auto de Fórmula 2 y con apoyo de empresas privadas de la provincia y del país, pude correr algunas competencias en Europa. Fue buena la adaptación, en un auto con 300 caballos de fuerza, 450 kilogramos, muy complicado de manejar. Me metí sexto en la tercera carrera”, agregó Zunino.

Claro que para llegar a la Fórmula 1 el piloto sanjuanino tuvo que pasar por otras categorías de Europa, siempre de la mano de Bernie Ecclestone, el impulsor para que Ricardo cumpla su sueño. El barrealino corrió en el año ’77 en Fórmula 2 bajo la órbita del equipo March, pero no era oficial. “En aquel entonces terminaba detrás de los autos de la escudería de Ronn Denis, conocía los circuitos y me iba muy bien. Tuve diversos accidentes y por eso decidí no correr más en el equipo”, destacó.

Al seguir su carrera deportiva y observar los resultados que tenía con autos inferiores al resto, Ecclestone le ofreció un vehículo para correr en la Fórmula Inglesa. Esta categoría visitaba autódromos del sur de Francia e Inglaterra. En ese entonces, cada vez era más fluida la relación entre el sanjuanino y el mandamás de la Fórmula 1.

“Sabía que en algún momento llegaría a la máxima categoría porque Bernie me llevaba en su avión privado a las carreras, me hacían probar con Nelson Piquet. En la Fórmula Inglesa corrí en el equipo Brabham y gané una carrera en Inglaterra”, manifestó Ricardo.

La primera vez que el sanjuanino probó un Fórmula 1 fue en Montreal, Canadá, en reemplazo de Nicky Lauda, piloto a quien ya se le terminaba el contrato en Brabham. Oreste Berta padre estaba en esa carrera y cuando llegué al circuito me dijo te espera Bernie para que pruebes. Me puse el buzo de Lauda, sus guantes y su casco y salí a pista, no lo podía creer. Otra vez me dije, no hay segundas oportunidades”, expresó Zunino.

En la primera competencia, el “Colorado” largó 19° y marchaba en la cuarta posición cuando quedó la palanca de cambio libre. Entró a boxes, repararon y terminó séptimo. Además le entregaron el premio a piloto revelación de la carrera. Después del Gran Premio de Francia de 1980 fue sustituido por el mexicano Héctor Rebaque.

En 1981 corrió para el equipo Tyrrell los Grandes Premios de Brasil y Argentina. Sus dos mejores actuaciones fueron en carreras sin puntaje: el GP de España de 1980 y el GP de Sudáfrica de 1981, ambos con Brabham, llegando a estar segundo en esta última. “Estaba muy solo en Europa, solo me ayudaban mis convicciones, Ecclestone y algunos ingleses. El resto de los pilotos tenían un grupo de personas que trabajaban para que ellos corran”, agregó Ricardo.

“Hice muchos deportes a lo largo de mi vida, y con 71 años, puedo decir que uno se debe aferrar a sus sueños y convicciones para hacer lo que uno quiera. Fue una excelente experiencia correr en la Fórmula 1, a la cual no hubiese llegado sin la ayuda de Bernie, quien me lo recordó siempre antes de hablar con la prensa internacional”, cerró diciendo.

Su paso por las pistas nacionales

Zunino, en Argentina tuvo una destacada actuación en el Turismo Nacional, coronándose Campeón Nacional de la clase "C" en 1975 y 1976, alternando con Fiat 125 y Fiat Coupé, también tuvo una breve aparición en el Rally de Argentina de 1981 corriendo para el equipo oficial Datsun.

Después de su retiro de las pistas, se dedicó a negocios de hotelería en Barreal, departamento Calingasta.

Con información de Si San Juan