Cecilia Román: ‘El boxeo me dejó crecimiento personal y experiencias inolvidables’

Cecilia Román ha tenido una gran carrera boxística. La sanjuanina ha sabido defender los colores del país con grandes y ser campeón mundial, reteniendo en varias oportunidades el cinturón de campeona. En la actualidad, a meses de su retiro del ring, la ahora ex boxeadora se ha convertido en profesora de la disciplina que tanto ama y en una entrevista en Modo Siesta habló de los motivos que la llevaron a retirarse y su nuevo rol enseñando a boxear. ‘El boxeo me dejó crecimiento personal y experiencias inolvidables’, sostuvo.

'En marzo tomé la decisión de dejar', contó la ex campeona mundial. A la hora de hablar de los motivos que provocaron esa decisión, la ahora profesora señaló una lesión en el pie, que le impedía seguir corriendo, fue clave. 'Por esta lesión tenía que empezar de vuelta y a la altura de mi carrera empezar otra vez en ciertas cosas ya era demasiado'.

Por otro lado, Román aseguró que la situación económica del país la llevó para el lado del retiro. La ex boxeadora indicó que cada viaje que debía hacer para subirse a un ring y pelear contra una boxeadora de su calibre, era una inversión importante.

Y una de las últimas razones, y más importantes, fue su familia. 'Mis chicos ya están más grandes', soltó con una sonrisa. Luego comentó que, al tener hijos adolescentes, la decisión era acompañarlos más, pero de cerca. Por eso quiso estar permanente en San Juan. 'Para mí familia es más importante', destacó.

Román aseguró que es consciente de que ella y Leonela Yudica ha sido y son la inspiración de muchas chicas. Reconoce que luego de ver las peleas de ambas, muchas sanjuaninas y de otras provincias han decidido calzarse los guantes y subirse a un ring, aunque más no sea 'por recreación o como defensa personal'.

'Hoy hay más mujeres en los gimnasios. Estas chicas dicen yo quiero ser como, y es que antes no había referentes. Por ahí se complican un poco las federaciones, los torneos, que eso siempre en el boxeo ha sido inconstante y es lo más difícil. Mucha gente piensa que la pelea es lo más difícil, pero es el camino que se hace de abajo el que es más difícil, pero bueno, esperemos que haya más Leonelas y Cecilias', añadió la ex campeona mundial.

Lanza su curso sobre técnicas básicas de boxeo, condición física y salud

Ya consolidado el retiro, luego de más de 9 meses de haber tomado la decisión, Román ha comenzado otra etapa respecto a su amor por el boxeo. Ahora vivirá la pasión como docente, como profesora, puesto que lanzará su curso sobre técnicas básicas de boxeo, condición física y salud. 'Quiero que el boxeo crezca en San Juan, quiero que haya más gente que pueda enseñar la disciplina'

El curso comenzará a fines de septiembre en modalidad online. La ex boxeadora encara esta aventura de enseñar acompañada de su ex entrenador en Buenos Aires, Juan Ledesma. Las clases estarán destinadas a que las personas se animen no solo a aprender a boxear, sino a apender a enseñarlo. 'Queremos que el boxeo sea enseñado a los abuelos, tías, compañeros, a todos', puntualizó.