Cande Herrera llegó a Pocito a visitar su familia luego de ser campeona panamericana en voley

El intendente de Pocito, Fabio Aballay, recibió a la destacada jugadora de vóley Candelaria Herrera, quien recientemente se consagró campeona panamericana junto a la selección argentina de vóley. La joven pocitana, que además es capitana del equipo nacional, es una de las figuras más importantes del deporte en la actualidad, con una carrera que la ha llevado a competir en Francia y Estados Unidos.

“Estamos muy contentos de recibir a una vecina que ha destacado en el vóley a nivel nacional e internacional. Candelaria es un orgullo para nuestro departamento y para la provincia de San Juan. Ha pasado por clubes locales y su historia muestra cómo el deporte puede ser una herramienta fundamental para la juventud”, expresó Aballay durante la recepción. Además, destacó el esfuerzo, sacrificio y trabajo que la deportista ha demostrado a lo largo de su carrera. “Es el ejemplo claro de que, con dedicación, se pueden alcanzar los objetivos que uno se propone en la vida. Estamos felices de que, a pesar de su ajustada agenda, cada vez que puede, regresa a Pocito para compartir tiempo con su familia y su comunidad”, añadió.

Por su parte, Candelaria Herrera expresó su gratitud hacia el intendente y la gente de su ciudad: “Cada vez que vuelvo a San Juan y a Pocito, me reciben con los brazos abiertos. La gente siempre me muestra mucho cariño, y eso me llena de orgullo y felicidad”.

Herrera, quien se fue a los 17 años a Estados Unidos para continuar su carrera deportiva, también recordó los desafíos que enfrentó al tomar esa decisión. “Desde los 13 años viajo con la selección, pero cuando tuve que decidir irme lejos de casa fue un momento difícil. Sin embargo, no me arrepiento. Se abrieron muchas oportunidades que supe aprovechar. A veces me pregunto si soñé con esta carrera o con estar en unas olimpiadas, pero la verdad es que lo trabajé mucho, enfrenté muchos obstáculos y, aunque no lo había soñado, las oportunidades llegaron”.

Candelaria, actualmente una de las referentes de la selección argentina de vóley, conocida como "Las Panteras", habló sobre el crecimiento del equipo y el compromiso que sienten al representar a su país. “La selección está en un proceso de formar una identidad, de transmitir esa garra y sacrificio que caracteriza al deporte argentino. Estamos en el camino de llevar a Las Panteras y a Argentina a lo más alto. Nos espera un gran desafío el próximo año con el mundial en Tailandia, y estamos trabajando para sumar puntos en el ranking y seguir clasificando”.

Noticias Relacionadas Chicos de hasta 13 años de Argentina y de Chile llegan a San Juan para jugar al voley

Finalmente, Candelaria resaltó lo importante que es para ella pasar tiempo con su familia cuando regresa a su provincia. “Lo más importante para mí es estar con mi familia. Los extraño mucho cuando estoy lejos, y siempre disfruto de esos momentos en los que compartimos un asado que me hace mi papá o las empanadas de mi mamá”.