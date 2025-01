En medio de un clima de expectativas por el futuro del ciclismo local, Alejandra Perona asumió la presidencia de la Federación Ciclista Sanjuanina . La dirigente, en diálogo con Canal 13 San Juan, detalló cómo se desarrolló el proceso de elección, marcado por cuestionamientos legales que, según afirmó, fueron resueltos conforme a las normativas vigentes.

“La semana anterior tenía un tiempo de presentación de listas. Se presentó una sola lista, ¿Cuál fue? La nuestra. La otra lista no se presentó”, explicó Perona. Sin embargo, el desarrollo de la Asamblea no estuvo exento de conflictos. Algunos clubes, que no estaban habilitados para votar, presentaron una medida cautelar cuestionando su exclusión.

Según Perona, la respuesta fue clara, “la dirección de Personería Jurídica respondió semanas antes por qué no se dejaba votar a esos clubes. No tenían sus papeles al día. Antes se pedía una prórroga, pero ahora, como corresponde, sólo votaron los clubes que estaban al día”, indicó.

Perona también aclaró que la Asamblea donde se definió su liderazgo no fue una instancia nueva, sino la continuación de la celebrada el 16 de diciembre, la cuál también estuvo cargada de polémicas. “No es que fue una nueva Asamblea, fue una continuidad. Se notificó a todos los clubes y se explicó la situación”, aseguró.

En relación con la medida cautelar presentada por los referentes de la gestión anterior, la presidenta explicó que esta no tuvo impacto en el resultado. “Presentaron la cautelar, pero al final caducó. Incluso suponiendo que esos clubes hubieran podido votar, había una sola lista, no cambiaba nada. La resolución ya salió y todo quedó claro”, afirmó.

"Es importante destacar que los procesos legales fueron respetados. Ahora, tenemos que enfocarnos en trabajar para los clubes que están al día y para nuestros ciclistas”, concluyó.

Perona inicia su mandato con objetivos claros: reorganizar la estructura institucional, brindar apoyo jurídico a los clubes y proyectar el ciclismo local hacia el futuro.

“Este mandato será por cuatro años, y el principal objetivo hoy es ordenar nuestra casa. Hemos pasado por momentos difíciles, con idas y vueltas que nos afectarán mucho, tanto en lo personal como en nuestro equipo. Fue un desgaste total porque podríamos haber estado haciendo otras cosas, pero nos enfocamos en lo que realmente importa”, señaló la dirigente.

Uno de los ejes de su gestión será la regularización de los clubes que forman parte de la Federación. “Queremos que cada club esté al día, sin necesidad de pedir prórrogas. Vamos a acompañarlos jurídicamente. Gracias a Dios, el gobierno nos presta contadores y abogados para que puedan hacer consultas y ponerse al día, no solo en el ciclismo, sino en todos los deportes”, explicó Perona.

Actualmente, solo seis de las 13 instituciones están regularizadas, un tema que la nueva presidenta buscará solucionar en el corto plazo. “La idea es que no solo las 13 estén al día, sino también sumar más instituciones a la Federación. Ya hemos hablado con algunos para que se integren”, afirmó.

A corto plazo, la dirigente destacó la importancia de centrarse en los eventos deportivos y en la formación de ciclistas y sus familias. “Estamos muy focalizados en la carrera del domingo y en lo que se viene a partir de marzo. Habrá capacitaciones tanto para ciclistas como para las familias, porque el ciclismo es un hermoso monstruo que debemos normalizar y fortalecer”, aseguró.

En ese contexto, Perona dejó un anticipo sobre una iniciativa que promete marcar un hito en el ciclismo sanjuanino: la creación de una vuelta ciclista femenina. Aunque prefirió no revelar demasiados detalles, adelantó: “La semana que viene daremos más detalles, pero queremos avanzar en la creación de la vuelta femenina, estamos trabajando en eso", finalizó.