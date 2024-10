Si el ambiente ya estaba caldeado en La Bombonera por la derrota en el Superclásico ante River, Sergio Romero aumentó el fastidio de los hinchas tras su pelea con los socios. Pasado dos días del partido, Boca confirmó las sanciones pertinente para Chiquito: dos encuentros sin ser tenido en cuenta y búsqueda de un nuevo arquero en el próximo mercado de pases.

"Transpiren la camiseta, la p... que los parió", "Romero hijo de p..." y "andate a la c... de tu madre", entre otros insultos, se escuchó por parte de algunos simpatizantes del Xeneize cuando el plantel se encaminaba al túnel de vestuarios, generando la reacción instantánea del arquero que su puso cara a cara, afortunadamente sin pasar a los golpes entre ambas partes.

"Me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo, caliente, pero me encontró. Se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera, pero ya está. Hoy le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse, pero ya está", sostuvo Chiquito en rueda de prensa.

El descargo de Romero tras su pelea con plateístas: "Me puteó con tantas ganas que me encontró"El descargo de Romero tras su pelea con plateístas: "Me puteó con tantas ganas que me encontró"

La autocrítica no fue suficiente, ya que desde la dirigencia quedaron enojados con el accionar del arquero y, con un comunicado a través de sus redes sociales, el Xeneize informó que el arquero no estará presente en los próximos dos compromisos por la Liga Profesional, frente a Belgrano y Argentinos Juniors. Por otro lado, los simpatizantes que provocaron el encontronazo fueron identificados por las cámaras y serán debidamente sancionados.

De esta manera, el panorama se le abre a Leandro Brey, quien supo reemplazar a Chiquito en varias oportunidades durante el 2024. La última ocasión fue hace un par de semanas, cuando Romero sufrió una lesión en el hombro ante Rosario Central y el juvenil defendió los tres palos ante Talleres por Copa Argentina.

Aquella noche en Mendoza, el ex guardameta de Los Andes demostró que está a la altura del club siendo figura en la tanda de penales: detuvo un remate de Alejandro Martínez y convirtió el propio para darle el pase al Xeneize a la siguiente fase de la copa nacional.

La banca del hincha de Boca a Brey: "Es tuyo el arco, loco"La banca del hincha de Boca a Brey: "Es tuyo el arco, loco"

A su vez Boca tendría decidido en ir en busca de un arquero en el próximo mercado de pases. Por principio, la idea del conjunto de la Ribera es que el habitual suplente comience a tener más rodaje aún en Primera División y, en caso de acumular buenas actuaciones, adueñarse de la titularidad.

Además de la reciente situación conflictiva de Chiquito, lo cierto es que el Xeneize también se desprenderá de su tercer arquero, Javier García, quien no renovará su contrato que finaliza en diciembre de este año.

Así pues Romero, alternando un 2023 siendo clave para llegar a la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense y varios errores durante este año -antes del Superclásico había sido protagonista de uno de los goles de Racing-, parecería tener los días contados en Boca.