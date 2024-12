El bochornoso final de partido que el pasado miércoles protagonizaron Mineros y Marquesado sigue levantando polvareda. Fabián Fernández, presidente de Marquesado, aseguró al móvil de Canal 13 que la seguridad no estuvo a la altura de tamaño encuentro, al mismo tiempo que apuntó contra los organizadores del partido: el Club Atlético Mineros Argentinos.

Fernández aseguró que en todas las instalaciones de la cancha de Juventud Unida faltaban medidas de seguridad. Incluso indicó que los portones de ingreso al campo de juego estaban abiertos, por los que podía entrar y salir cualquier persona y que dentro de las irregularidades que existieron en la previa, la principal fue que se permitió el ingreso del público visitante, comprendido por familiares de los futbolistas de Marquesado, asegurando que la barra del equipo del Far West no estuvo presente.

La principal autoridad de Marquesado denunció que fueron los jugadores de Mineros los que empezaron la disputa agrediendo a sus jugadores. Incluso aseguró que fueron los futbolistas de Mineros los que corrieron hacia las tribunas a pelearse con el púbico visitante. “Los jugadores salieron a pelear mano a mano con el público”, aseguró.

"Todo fue porque Marquesado ganó el partido en los últimos minutos, y el problema se dio primero entre jugadores, pero después los jugadores de Mineros salieron a pelear con los familiares de Marquesados afuera de la cancha porque los portones estaban abiertos. La seguridad que había era poca: dos o tres mujeres policías y dos o efectivos varones"

Fernández se quejó por la cantidad de efectivos policiales que habían sido convocados para el encuentro, entendiendo que se trataba de un partido que definía el pase a semifinales. El presidente del conjunto del Far West aseguró que las policías se vieron desbordadas por los distintos focos de enfrentamientos.

"Ha sido un hecho lamentable para el deporte sanjuanino", destacó la principal figura del club. Al mismo tiempo que denunció que las condiciones en la que estaba la cancha, incluido la seguridad, no eras las óptimas para una cita tan importante.

Incluso Fernández contó que consultó a las autoridades de la comisión de Mineros si existía la posibilidad de que se cambiase de sede, para que las condiciones sean más seguras y que se pueda jugar el encuentro con ambas parcialidades. "El presidente de Mineros me contestó que no, que ellos querían jugar ahí, pero en esa cancha no estaban las condiciones para que se jugase", sostuvo.

El presidente de Marquesado contó que con los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que encerrarse en el vestuario porque había muchos hinchas de Mineros amenazándolos de hacerles daño. "Estuvimos como una hora en el vestuario porque no podíamos salir porque la gente estaba en la puerta", contó.