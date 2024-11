Conocé al 'Zorrito', el sanjuanino que firmó con San Lorenzo

Desde sus 5 años, Agustín dedica su vida al fútbol. Dio sus primeros pasos en Estudiantil, se formó en Peñarol, tuvo un paso por las formativas de River Plate hasta que hace 4 años llegó a San Lorenzo. Recientemente, después de muchos años de incesante esfuerzo y de tener un rendimiento preponderante en la Reserva, el azulgrana le firmó su primer contrato profesional.

El ‘Zorrito’ Ladstatter llegó en el 2020 al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Gracias a un cazatalentos de San Juan él obtuvo una prueba en River Plate en el 2016. Su gran nivel le permitió quedarse, pero con una gran complicación. La entidad millonaria no le ofrecía hospedaje, por lo que debió pagarse un sinnúmero de pasajes en colectivo para ir a Buenos Aires y volver a San Juan.

Todo cambió hace 4 años cuando los captadores del club del Papa Francisco posaron sus ojos en el enganche. No sólo le manifestaron su interés en sumarlo a sus filos, sino que también le ofrecieron quedarse en la pensión y pagarle el cursado en una escuela secundaria.

‘Decidí irme de River a San Lorenzo porque en ese momento no tenía donde quedarme y desde ese club no me ofrecían una pensión. Ellos querían que me viniera con mi familia a San Juan. No me daban nada y San Lorenzo me ofrecía tanto la pensión como anotarme en un colegio. Así que decidí irme a vivir a la pensión de San Lorenzo’, contó Agustín a Diario 13 a mediados del 2021.

A partir de ahí todo comenzó a mejorar para él, ya que pudo concentrarse únicamente en desarrollar su mejor fútbol. Los años fueron pasando y los títulos también, ya que por ejemplo le ganó el campeonato de la Quinta División a Boca Juniors ante los ojos de Riquelme hace unos años.

A fuerza de muy buenos rendimientos y una gran disciplina, el sanjuanino empezó a ser cada vez más tenido en cuenta en la Reserva. Él devolvió esa confianza a fuera de goles y asistencias, lo que le permitió dar un grandísimo paso en su carrera: firmar su primer contrato profesional como futbolista hace algunos días.

‘Me enteré de que estaba la intención de firmar contrato desde club en septiembre más o menos. Fue después del clásico con Huracán cuando me enteré. Recibí esa buena noticia y bueno no se lo quise contar a nadie. Después de un tiempo largo en el negociaciones entre mi representante y el club pude firmar el contrato’, contó a este medio luego de ese día histórico para él.

El partidazo que jugó Ladstatter contra Huracán, donde repartió 1 asistencia:

El ‘Zorrito’, como comenzaron a apodarlo en San Lorenzo, firmó un vínculo con San Lorenzo hasta el año 2027. De esta forma, quedó demostrado que Ladstatter hace tiempo que dejó de ser una apuesta, su talento es una realidad que más temprano que tarde deslumbrará a todos en la Primera División.

‘Estoy muy contento por esto la verdad. Es un objetivo cumplido. Estoy agradecido a todas las personas que nos ayudaron para poder cumplir ese objetivo. Mis viejos se enteraron después de que firmé, les mandé la foto. Una alegría terrible’, sentenció Agus, el cuervo sanjuanino que cada vez está más cerca de cumplir el sueño que le manifestó a Canal 13 hace más de 3 años atrás.