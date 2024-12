Recientemente llegó a su fin la Copa Proyección, el torneo de Reserva que enfrenta a todos los equipos de Primera División. Allí salió campeón River, contando con el sanjuanino Mariano Ramos entre sus filas. El joven viene luchando desde hace años para conseguir esta gloria y por ese motivo él mismo le contó a Diario 13 todo el camino que tuvo que transitar para tener éxito.

El lateral derecho es oriundo de Villa Urquiza. Allí se crió y creció con una familia verdaderamente apasionada por el fútbol. Esto fue lo que le permitió comenzar a dar sus primeros pasos en el fútbol, cuando apenas era un infante.

‘Vengo de una familia bastante futbolera. A mi abuelo, mis tíos y a mi viejo siempre les gustó, así que de chico siempre lo iba a ver a los campeonatos. Me picó ya de chico el bichito del fútbol. Sin mi viejo que fue el que me empezó a llevar al club, no sé si hubiera logrado todo lo que lo que logré. Él siempre estuvo ahí y me llevaba a todos lados, donde te imagines de San Juan me llevaba. Siempre íbamos en la moto’, reveló.

Ramos obtuvo sus primeros conocimientos en el fútbol, en un club tan histórico e importante como el Club Atlético de la Juventud Alianza. El ‘Lechuzo’ con el paso de los años se ha convertido en la cuna de grandes talentos, como por ejemplo Nicolás Freire que actualmente comparte club con Messi en la MLS.

‘Arranqué en Alianza a los 4 o 5 años, dejé un tiempo y después fui a los 6 años a una escuelita en Richet Zapata. Después volví a Alianza a los 8 o 9 años y ya de ahí le di firme. Siempre jugué de 4, pero he jugado de 8, de 5, de 3 y donde el equipo me necesite’, contó.

Uno de sus mayores logros en ese momento fue debutar en la Cuarta División del club santaluceño, con apenas 12 años. Allí le tocó tener varios momentos dorados, pero nada comparado a lo que le ocurriría después. Gracias a meterse en la definición de un torneo, cazatalentos de uno de los equipos más grandes de Argentina posaron sus ojos en él.

‘Vine acá a River a fines de 2017. Estábamos peleando con Alianza el campeonato, jugamos la semifinal y ese partido lo ganamos. Estaban afuera viendo captadores de River que habían ido a hacer la prueba general en San Juan y bueno en esos días nos avisaron que querían que fuéramos ahí a la prueba. Fuimos y a los días nos dijeron que cuatro chicos teníamos que venir a probarnos a Buenos Aires con el plantel’, recordó.

En ese momento jugaron un partido contra Defensa y Justicia donde el sanjuanino se destacó dando una asistencia. Gracias a su buen nivel lo citaron para que regresara la semana siguiente, cuando debió medirse ante Platense, donde volvió a repartir una asistencia para ganar el encuentro. Allí finalmente le confirmaron que podía volver en 2018 directamente a la pretemporada.

‘Fue difícil separarme de mi familia, porque bueno, era chico, no entendía mucho. Siempre ellos me dieron a elegir a mí, siempre me dieron la derecha y me apoyaron en la decisión que yo eligiera. El primer mes me costó mucho la adaptación en todo sentido, porque fue un cambio muy grande para mí. Todo es mucho más exigente y más profesional que en San Juan. Después obviamente me fui adaptando y por suerte me terminó yendo bien’, manifestó.

Ese 2018 no dejó de marcarle la vida a Mariano. Esto se debe a que, además de quedar seleccionado en un club como River Plate en la primera prueba que hacía en un equipo grande, fue convocado a la Selección Argentina.

‘Me acuerdo que estábamos en el colegio. Estábamos en plena clase y un compañero que estaba con el celular, me gritó de atrás que me habían citado a la Selección. Yo no entendía nada, no caía. Justo llegó el recreo y le mandé a mi viejo. Me largué a llorar ahí en plena en pleno recreo y me fui al aula porque no aguantaba más. Mi viejo estaba re emocionado’, rememoró.

Más tarde, el destino le volvió a regalar otra vivencia que jamás olvidará. Se trataba de viajar representando a River Plate, en un torneo donde se midió contra algunos de los clubes del mencionado ‘Big Six’ de Inglaterra.

‘Fue algo único porque jugamos contra equipos que los veía por tele y de un momento a otro estaba en el otro lado del mundo. Fue algo increíble estar ahí y jugar contra el Tottenham, Everton, Fullham y después contra el Manchester City. Lo disfruté al máximo, obviamente con seriedad, pero bueno es algo único que que se vive una sola vez’, expresó.

Finalmente, los logros más recientes que alcanzó en su carrera futbolística, fueron todos vinculados a la Reserva de River. Primeramente debutó de la mano de Danilo Gerlo y luego gritó campeón hace cuestión de días al superar a San Lorenzo al mando de Escudero.

‘El debut en Reserva fue algo muy lindo porque la venía peleando hace mucho. Fue en mi primera citación a Reserva y la verdad que pensé que no se me iba a dar ese día. Justo el 4 no estaba bien físicamente y bueno, me mandaron a entrar en calor a intensificar. Ahí empecé a caer que habían muchas chances de que entre y nada, en el entretiempo me llamaron al vestuario y me dijeron que que iba a entrar. Estaba con muchas ganas y muy contento’, contó.

A pesar de que su carrera ha sido verdaderamente exitosa, Mariano no pierde el foco. Él sigue teniendo en clara las metas que quiere cumplir a futuro, no sólo a nivel personal sino también para devolverle a su familia algo de lo que le dieron a él apoyándolo por tantos años.

‘Mi objetivo ahora a nivel personal es poder firmar el primer contrato profesional si es acá en River mejor y si no, bueno, será en otro lado. Después de eso, tratar de sumar más minutos en Reserva, que este año sumé pero no los que realmente quería. Obviamente que el sueño es jugar en Primera y poder debutar’, sentenció.