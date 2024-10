La última foto de Rodrigo De Paul en Instagram se llenó de comentarios de hinchas del Real Madrid y fanáticos de Vinícius Júnior, cupándolo de “robarle” el Balón de Oro. Sí, se lo confundieron con el español RODRI, que no tiene redes sociales.

Desde esta mañana, el Instagram de Rodrigo de Paul está inundado de mensajes confusos: “Robbed”, “Its belongs to Vini” y “Why did you robbed vini”.

El usuario de De Paul es claro: @rodridepaul. Sin embargo, al leer “Rodri”, muchos lo asociaron por error, pensando que el argentino es responsable de que Vinicius no haya recibido el galardón. La última publicación de De Paul, que muestra su celebración con la selección, no tiene nada que ver con la ceremonia en París, pero algunos la interpretan de manera equivocada.