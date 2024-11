Luego de cinco años, un piloto sanjuanino volverá a competir en una de las categorías más importantes del automovilismo nacional. Es Fabricio Persia, quien vuelve este fin de semana a acelerar un auto en la Top Race Series. Lo hará desde este fin de semana en las últimas tres competencias del año que se disputarán íntegramente en el autódromo de Buenos Aires.

Persia supo ser uno de los grandes animadores del Top Race en la década anterior. Con buenos resultados y en la lucha por el campeonato, su última carrera en esa categoría fue el 8 de diciembre de 2019, en el autódromo de 9 de Julio. Este antecedente es sobre carreras como piloto titular, dado que en 2022 corrió como invitado de su hermano Ariel Persia.

Persia correrá en el SDE San Juan, su estructura, y lo hará con el Volkswagen en el que estuvo compitiendo Ulises Campillay. Es que este último, decidió bajarse de la categoría, por lo que Persia aprovechó la ocasión para regresar a la categoría que suele presentar carreras atractivas.

‘Siempre es lindo volver a la categoría en la cual me inicié como piloto. Realmente me gusta mucho y disfruto manejar los autos del Top Race Series. Este fin de semana voy a pelear por la victoria, aunque sé que no será fácil porque hay grandes pilotos que son muy rápidos y voy a tener que ponerme a la par de ellos. Tengo el respaldo de mi equipo que hace un excelente trabajo para ser protagonista el sábado y el domingo’, declaró Persia a la categoría.

El SDE San Juan tendrá 5 autos compitiendo entre las divisionales: Fabricio Persia en el Top Race Series; Santino Persia, Lautaro Campione, Ricardo Moreno y Gabriel Castillo en el Top Race Junior.