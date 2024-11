Con tan solo 16 años, Ángeles Salinas ya es vista como una de las promesas del boxeo sanjuanino. La joven oriunda de Caucete acaba de conquistar una medalla de bronce en los Juegos Evita, marcando un hito en su incipiente carrera y reforzando su sueño de algún día llegar al profesionalismo. “Esto es solo el comienzo; quiero seguir creciendo y compitiendo en torneos nacionales e internacionales”, aseguró con determinación en diálogo con Canal 13 San Juan.

Ángeles empezó a entrenar hace tres años en el club Julio Mocoroa en un gimnasio del departamento del Este, donde encontró no solo un espacio para desarrollar su pasión, sino también una comunidad que la respalda y apoya en cada paso. “Al principio me daba un poco de miedo subirme al ring, pero con el tiempo me fui sintiendo cada vez más segura”, comenta la deportista sanjuanina, quien rápidamente demostró un talento natural para el deporte. Su dedicación y constancia en los entrenamientos, sumado al apoyo de sus entrenadores, fueron claves en su crecimiento y en la obtención de su primera medalla en una competencia de gran nivel.

En su participación en los Juegos Evita, Ángeles compitió en la categoría de 50 kg, enfrentándose a rivales de San Luis y Corrientes. Aunque la competencia fue dura, la joven sanjuanina logró llegar hasta las semifinales, llevándose el bronce y dejando en alto el nombre de la provincia. “Este logro me motiva mucho más para seguir entrenando y mejorar. Cada pelea es una oportunidad para aprender algo nuevo y para acercarme a mi sueño de ser profesional”, afirmó.

“Sé que es un camino difícil, pero estoy dispuesta a poner todo mi esfuerzo para lograrlo”, finalizó.