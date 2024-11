Luego de dos días movidos, Lucas Matías Campos, el hincha de Sportivo Desamparados que se metió a la cancha en medio de una trifulca entre jugadores del club del cual es simpatizante y Colón Junior, eligió al móvil de Canal 13 para hacer su descargo. El joven hombre expresó: ‘Fue un momento de ira, no sé qué me pasó’.

Lucas tenía ganas de aclarar y denunciar cosas que se dijeron sobre él y su familia. En primer lugar, aseguró que no tiene pedido de captura. 'No tengo pedido de nada. lo malo que hice lo pagué hace mucho, y si tuviera pedido no estaría hablando ahora con ustedes', sostuvo.

En segundo lugar, el simpatizante de Sportivo denunció que varios medios de la provincia dieron por cierto de que tenía pedido de captura y expusieron en imágenes que sacaron de sus redes sociales, a su esposa. ‘Ella no tuvo nada que ver, no fue a la cancha’, afirmó.

El hincha se mostró arrepentido de lo que pasó, de su accionar dentro y fuera del campo de juego. 'Fue un momento de ira que tuve. No sé qué me pasó, no tengo todavía explicación, pero sí quiero pedir disculpas al pueblo puyutano, a toda la gente, a los niños, al fútbol sanjuanino, y más que nada a la gente que fue esa noche y les arruiné el espectáculo tan hermoso que se había organizado', expresó sentidamente.

Luego recordó que luego de los incidentes ocurridos el domingo, empezó a pasar 'malos momentos', al igual que su esposa, sus hijos, sus padres y hermanos. Incluso volvió a pedir disculpas a todo el pueblo puyutano por los incidentes.

Al momento de dar a conocer su versión del episodio de violencia, Lucas contó: 'En la cancha el partido estaba difícil, se estaban pegando mucho. Colon como siempre tratando de complicarnos las cosas'. Luego añadió: 'Vi que se estaban dando piñas los jugadores y me entró un momento de ira, me subía a la tela y vi que se seguían dando y que entraban los suplentes y el cuerpo técnico de ellos y veo que los jugadores de nosotros estaban ahí y ahí se dio el momento de bronca, de ira y me metí a la cancha, empujo al jugador y recibo patadas de todos los jugadores, los suplentes, todos', rememoró el duro momento el hincha.

'Yo no le pegué a nadie, solo fue un empujón, que no sé porque pasó, fue un momento de ira. Ellos me pegaron mucho, me rompieron la gorra, me rompieron la cabeza', aseguró Lucas.

Los disturbios no terminaron con la detención de Lucas, pero para él la acción en el césped del Serpentario sí. Efectivos policiales en el lugar los detuvieron y llevaron a la Comisaría 4º. Una vez en la seccional le preguntaron si quería ser llevado a un hospital para ser atendido debido a que las múltiples patadas que recibió de parte de los futbolistas del Merengue, pero él eligió no hacerlo.

Esa noche de domingo quedó detenido por una contravención, recuperando su libertad el lunes 11 de noviembre. Al quedar libre fue a un centro de salud a que le curaron la herida que le habían dejado los duros golpes que recibió.

Lucas contó que le explicó lo que sucedió a sus hijos de 7 y 3 años. ‘Les conté y expliqué por si tenían problemas en la escuela, si les decían algo’, expresó. Pero los problemas no terminaron ahí para él, ya que lo dejaron si trabajo al conocerse el episodio de violencia en el fútbol del cual fue uno de los protagonistas.

El hincha de Sportivo trabaja de manera particular como obrero. Uno de sus clientes lo llamó luego de que recuperara la libertad y le dijo que se pararía la obra, que cualquier cosa le aviaría. ‘Me quedé sin trabajo por lo que pasó y yo necesito trabajar’, manifestó.

Por último, Lucas volvió a pedir disculpas por el incidente en la cancha del club del que es hincha. 'Yo estoy arrepentido de mis actos. Estoy arrepentido de meterme al campo de juego', expresó.