San Martín de San Juan se prepara para una final que puede devolver al equipo a Primera, y para Hernán Pascual, encargado de prensa del club, esta semana ha sido particularmente especial y emotiva. "Perdí a mi papá el domingo pasado. Él fue quien me inculcó esta pasión por San Martín", compartió emocionado.

Pascual, quien ha trabajado en el club desde 2017, rememoró su vínculo con su padre y cómo este lo llevó por primera vez a la cancha a los tres años. "Fuimos a la popular norte, cuando no existía como está ahora. Desde entonces, toda mi vida estuvo ligada al club", contó, recordando con cariño los días en las tribunas y las charlas familiares siempre relacionadas con San Martín.

Con el equipo a un partido del ascenso, Pascual asegura que este logro sería el broche de oro en un año lleno de emociones. "Siempre dije que me faltaba vivir un ascenso desde adentro, no solo como hincha. Ahora estoy a punto de hacerlo, pero me duele no tenerlo a él para festejar", confesó.

El trabajo detrás de San Martín no es casualidad, según Pascual. "Desde que descendimos en 2019, trabajamos cada día para este momento. Este logro no es solo de los jugadores; hay cerca de 100 personas que hacen posible que el club funcione, desde la dirigencia hasta el último hincha. Todos ponen amor y fe para que esto salga adelante", afirmó, destacando la energía positiva que rodea al club.

El partido del domingo en Córdoba no será solo un desafío deportivo; también será una jornada de homenaje para Pascual y muchos hinchas que recuerdan a sus seres queridos que los acompañaron en esta pasión. "San Martín es amor y fe. Somos un club de hazañas, y estoy seguro de que mi viejo, desde donde esté, nos va a ayudar a lograr este sueño", concluyó emocionado.