El triunvirato normalizador del Club Atlético Trinidad realizó el llamado a para la semana del 11 al 15 de noviembre, en el polideportivo Héctor Literas, en horario de 18:30 a 20 horas. Los requisitos son fotocopia de DNI y foto carnet 4x4. Se trata de la segunda convocatoria, teniendo en cuenta que en el mes de agosto solo asistieron únicamente 152 socios, entre una planilla de cerca de 1470 en total, según indicó Romina González en el móvil de Canal 13 San Juan.

La dirigente habló de la realización del tradicional Mundialito, la obligación de continuar con las tareas institucionales y la posibilidad de participar de las próximas elecciones en el tradicional club de Rawson.

El pasado 2 de agosto, el León fue intervenido por un triunvirato normalizador compuesto por socios por supuestas irregularidades en sus libros y ahora el objetivo es el de reempadronar previo a lo que serán las elecciones del club que deberán realizarse a finales del noviembre. "No queremos que nadie pierda la posibilidad de ser parte de la vida institucional del club, este segundo llamado es definitivo y si no se puede reempadronar no va a poder participar de las elecciones, que es tarea nuestra para poder llegar a una conducción democrática elegida por sus socios", indicó.

En ese sentido, González detalló que continúan trabajando en las tareas diarias de la institución, como las escuelas de formación, las inferiores, el gimnasio, futsal o patín, la cuarta y la primera división que se encuentran peleando por no descender.

"Es mucha la tarea, pero la estamos tomando con la responsabilidad que se nos dio y no nos olvidamos de nuestro objetivo que es llamar a elecciones, por eso queremos que todos los socios participen y sean parte de una elección histórica para el club", añadió.

En cuanto a las elecciones, la miembro del triunvirato señaló que están impulsando la participación de varias listas y no descartó encabezar o ser parte de una de ellas , ya que el estatuto de la institución no lo prohíbe.

Por último, González confirmó que Trinidad presentó ante la Liga Sanjuanina de Fútbol un proyecto para el "no descenso", tal cual lo hizo la AFA a nivel nacional. Desde la Liga, anticiparon a este medio que la medida no prosperará en la provincia.

El histórico Mundialito se realizará en enero de 2025

La competencia más importante del fútbol infantil de la provincia es el clásico Mundialito de Trinidad, en ese sentido González anticipó que "se están haciendo las convocatorias y las inscripciones, algo que se debe hacer con mucha anticipación. Comenzaron este martes y continuarán el próximo 11 de noviembre, entendiendo el tipo de logística que este evento requiere". Al respecto, la dirigente indicó que ya hay equipos confirmados de otras provincias e incluso del país vecino de Chile.