Enzo Cuello es un joven al que le apasiona atajar, pero que solo lo hace de forma amateur. El amante del fútbol que compite en un torneo de fútbol 7 que se disputa en Santa Lucía, hace 12 años que trabaja como empleado de la Municipalidad de Rawson, pero hace unos días decidió regalarle un episodio inolvidable a su vida al participar de una Batalla de Arqueros que se realizó en el Estadio Bicentenario, de la que salió ganador y sacó su pasaje para representar a San Juan y el país en Conmebol.

El arquero sanjuanino visitó Modo Siesta y contó que vivió con mucha alegría la competencia que se desarrolló en septiembre entre el 10 y el 20 en el verde césped del Bicentenario. Enzo no quería participar porque aseguraba que no estaría en nivel, pero sus amigos Gonzalo y Rodrigo y su esposa Belén los anotaron y no le quedó otra.

Enzo había llegado hasta la Cuarta de Alianza, pero un siniestro le truncó la carrera. La pasión por atajar solo la vive en el torneo que juega con sus amigos, pero a raíz de esta batalla de arqueros tuvo que competir y fue el mejor. Al quedarse con el torneo, que se disputó por primera vez en la provincia, se clasificó para representar al país en “Conmebol Evolutión Arqueros”

“Es hermoso, muy entretenido, un desgaste físico constante", expresó Enzo sobre la experiencia de viajar con todo pago a Paraguay para representar al país en el torneo. Además de competir en campos de césped sintético internacionales, con arqueros y arqueras que disputaron la Copa Libertadores, también recorrió los pasillos del museo de Conmebol.

Además del sanjuanino, representaron al país un arquero de San Luis, uno de Formosa, uno de la reserva de Lanús y una joven arquera de Unión de Santa Fe. Si bien ninguno llegó a instancias finales, obtuvieron una experiencia inolvidable.

Sobre lo vivido en la competencia de Conmebol, Enzo manifestó: "Es algo único y se lo deseo a todos los arqueros de San Juan. Quiero que tengan la posibilidad de que vivan lo que vivía yo. Yo por mi parte quiero seguir representando a la provincia y al país"

Mirá la nota completa aquí: