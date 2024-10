Gerardo Pérez se convertirá en el primer tenista de la provincia en representar a Argentina en los próximos Juegos Panamericanos de Sordos, que se llevarán a cabo en noviembre en Canoas, Brasil. Esta convocatoria marca un hito en su carrera, y para contar los detalles pasó por Banda Ancha.

El sanjuanino tiene 35 años, compartió su experiencia y emociones ante esta oportunidad única. Aunque su trayectoria en el tenis comenzó a los 20 años en el tenis tradicional, se adentró en el tenis silencioso recién este año, tras la creación de una federación para esta disciplina dentro de la comunidad sorda.

La transición de un jugador de liga interna a representante internacional fue un proceso emocionante. Gerardo se motivó al ver fotos y videos de otros deportistas participando en competencias internacionales. "Pasé mi dato en la comunidad sorda y me llamaron para que me probara en Buenos Aires", relató. Aunque no se animó a ir el año anterior, este año decidió dar el paso y, tras varias pruebas, fue confirmado como parte del equipo argentino.

En cuanto a la diferencia entre el tenis tradicional y el silencioso, Gerardo explicó que, aunque las reglas y la disposición de la cancha son las mismas, la comunicación se realiza a través de lenguaje de señas, y no se pueden utilizar audífonos ni implantes. Esto presenta un desafío único durante el juego, ya que la falta de audición altera la percepción del ambiente.

Gerardo se siente orgulloso de representar a su provincia y al país, sino que también ve su participación como una forma de visibilizar el deporte entre las personas sordas. “Lo hago por los chicos, por la comunidad en San Juan. Creo que mi mayor logro va por ese lado, no solo por lo deportivo”, afirmó.

El apoyo financiero es crucial para su participación en el evento. Gerardo destacó que, aunque el Estado lo acompaña, la búsqueda de financiamiento privado es común entre los deportistas, especialmente para cubrir los costos de los viajes y la preparación. Afortunadamente, la Secretaría de Deportes de San Juan le brindó el apoyo necesario para que pudiera entrenar con un profesor y prepararse adecuadamente.

En la actualidad, él está entrenando intensamente para llegar en la mejor forma posible. Su rutina incluye entrenamiento de fuerza, coordinación y pliometría, guiado por su entrenador, Guillermo Basáñez. A medida que se acerca la fecha de la competencia, los sentimientos de ansiedad y emoción crecen. “Siento mucha ansiedad, y creo que la verdadera emoción la voy a vivir cuando esté representando los colores en Brasil”, confesó.

En cuanto a sus expectativas para los Juegos, Gerardo se muestra optimista, aunque reconoce que no tiene un conocimiento profundo del nivel de sus futuros oponentes. El sanjuanino sabe que Estados Unidos y Ecuador son potencias en la disciplina, pero está decidido a dar lo mejor de sí.

Los Juegos Panamericanos de Sordos no solo serán una plataforma para que Gerardo y otros deportistas muestren su talento, sino también una oportunidad para que el público conozca más sobre el deporte y la comunidad sorda. El evento será transmitido en vivo a través de un canal de streaming, lo que permitirá que todos puedan seguir el desempeño de los atletas.