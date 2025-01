Gero Montivero, el sanjuanino que cumplió el sueño de debutar en Primera

El 2024 fue un gran año para muchos futbolistas sanjuaninos. Algunos consiguieron regresar a Primera División, otros anotaron sus primeros goles y también está Gero, el sanjuanino que cumplió su sueño de debutar en la máxima categoría.

Gerónimo Montivero es un muchacho de 19 años, criado en el departamento Rivadavia. El sanjuanino prácticamente nació con una pelota entre los pies, motivado por la pasión que sentía su padre por el deporte más popular del mundo.

‘Con mi papá siempre tuvimos el fanatismo del fútbol y amo la cancha desde que era chiquito. Me mandaban a entrenar a la escuelita de Ausonia a los 8 o 9 años. Después jugué en Sportivo Desamparados y luego me fui a San Martín. Siempre jugué de defensor, siempre me gustó’, expresó a Diario 13.

Luego de pasar por dos de los clubes más importantes de San Juan, sus ansias por crecer lo llevaron a recalar en otro grande de Cuyo. El muchacho fue a una prueba en Godoy Cruz, donde los captadores del ‘Tomba’ quedaron fascinados por sus cualidades defensivas.

‘Tuve algunas pruebas en otros clubes siendo más chico, con 14 o 13 años, pero no se dio. Ya en Godoy Cruz se me dio la oportunidad en 2021 cuando yo tenía 15 años, a pocos meses de cumplir los 16’, manifestó.

Siendo apenas un adolescente, Montivero se mudó a la vecina provincia. Desde allí comenzó a extrañar a su familia, ya que toda su vida había convivido con ellos. Sin embargo, la cercanía entre San Juan y Mendoza le permitió a sus padres ir a visitarlo cada tanto.

‘Lo que más me costó de adaptarme fue el no estar en mi casa, no comer la comida de mi mamá y estar en lugares donde no estaba cómodo. Si uno tiene un objetivo en la mente, a esos problemas los hace más chiquitos, los pasas y sigues adelante’, reflexionó.

Los años fueron pasando y Gero no sólo se hacía más fuerte mentalmente, sino que cada vez tenía un rendimiento más sólido en el verde césped. Su nivel máximo lo alcanzó el pasado 2024, donde se destacó en la Reserva, lo que le permitió cumplir su más ansiado deseo.

‘La verdad que fue algo muy lindo debutar. Fue en la cancha de Instituto, que tiene una hinchada que presiona mucho. Tenía muchas ganas, mucha ansiedad. No me habían comentado nada. Se dio justo que íbamos ganando 2 a 1, el técnico decidió meterme y, bueno, pude entrar’, recordó.

A pesar de este gran logro personal, el año pasado fue muy positivo para la institución mendocina. Esto se debe a que clasificaron a la Copa Sudamericana, por lo que cumplieron el objetivo de clasificar a una Copa Internacional de CONMEBOL.

‘Mis metas ahora son quedarme en el plantel de Primera, sumando minutos o yendo al banco. Si se puede, me gustaría jugar algún partido titular para afianzarme y ya en 2026 o 2027 ser titular y jugar todos los partidos’, sentenció.