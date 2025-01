De jugar en Caucete a entrenar con los campeones del Mundo: la historia de 'Licha'

Para nadie es un secreto que Argentina es un país muy futbolero. Los padres sueñan con que sus hijos se conviertan en grandes goleadores. Sin embargo, el caso de Lisandro fue diferente. Si bien también comenzó explorando posiciones ofensivas, con el paso del tiempo se dio cuenta de que su lugar estaba bajo los 3 palos. Desde allí comenzó a destacar, llegando a cumplir el sueño de compartir un momento inolvidable con tres campeones del mundo.

‘Licha' o ‘Lichita’, como le dicen sus seres queridos, creció en el departamento Caucete. Desde un principio estuvo influenciado por la pasión futbolera que tenía su padre y sus hermanos. Esta curiosidad por patear una pelota creció al notar que cerca de su casa se encontraba un conocido club de fútbol.

‘Siempre pasábamos por el Club Deportivo Caucete y veía a los chicos jugar, como se divertían. A mí me llamó muchísimo la atención hasta que decidí entrar cuando tenía 7 u 8 años, más o menos. Había empezado jugando de 5 y de 9, que eran las posiciones que me gustaban, hasta que un día le dije a mi mamá que quería ser arquero. Ahí arrancó toda esta locura', expresó.

Al entrar al CDC, Tejada de a poco fue adquiriendo más conocimientos y técnicas. Lo que había comenzado como un juego o un pasatiempo, de a poco iba tomando más seriedad y profesionalismo.

Ya estando asentado como arquero, una oportunidad inimaginable se presentó en su incipiente carrera futbolística: Lanús fue a hacer una prueba en su club. Emisarios del 'Granate' se presentaron en Caucete en busca de nuevos talentos y quedaron sorprendidos con Lisandro.

Luego de ver el potencial que tenía el arquerito sanjuanino, no dudaron un segundo y le comunicaron que había sido seleccionado. Sin embargo, la situación económica de su familia, lamentablemente, no le permitió cumplir ese sueño.

Tenía que viajar a Buenos Aires y permanecer algunos días allá para hacer la última etapa de la prueba, algo que no pudo costear. Cuando todo parecía esfumarse, el destino le dio otra muestra de que su vida tenía que estar vinculada para siempre al fútbol.

‘A mediados de 2016, fue River al Club Deportivo Caucete a hacer pruebas y quedé seleccionado. Me dijeron que tenía que ir a Buenos Aires a hacer una semanita de prueba. Entrené esta semana y me dijeron que me querían fichar’, relató.

Esta vez la situación fue diferente y un ‘Lichita’ de tan sólo 10 años de edad armó sus valijas para viajar a la capital del país. Estar separado de su familia fue realmente difícil los primeros días, hasta que empezaron a hacerse amigos en la pensión del 'Millonario.

Allí conoció a otros chicos de su misma edad, que también se alejaron de su hogar en busca de cumplir su sueño. Además, los profesores que tuvo en ese entonces lo hicieron sentir cómodo en todo momento, haciendo que en ningún momento considerara la opción de volver a San Juan.

‘Uno de los mayores logros que tuve fue estar citado en la Selección Argentina Sub 17. En 2024 estuve entrenando con la Reserva y, bueno, el último día me dijeron que tenía que entrenar con la primera. Creo que eso fue lo máximo; obviamente sigo teniendo nuevos objetivos, pero creo que el poder entrenar con los campeones del mundo (Armani, Pezzela y Acuña) para mí fue algo muy especial’, manifestó.

Luego de tener un 2024 que nunca olvidará, el 2025 comenzó de una forma inesperada para Tejada. Fue convocado a hacer la pretemporada con el plantel de Reserva de River, nada más ni nada menos que en su San Juan natal.

‘Obviamente, poder venir a casa, a San Juan, para hacer la pretemporada con River para mí es un plus porque tengo gente acá, muchísima gente que me conoce, que siempre está alentando y mandando mensajes. El poder entrenar acá, en San Juan, significa muchísimo’, reflexionó.

Esta experiencia de poder tener una pretemporada completa bajo las órdenes de Escudero y teniendo roce con otras futuras estrellas, sin dudas será muy importante para que Lisandro cumpla su sueño: debutar en Primera División.