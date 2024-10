Jorque Miadosqui pasó por Banda Ancha este miércoles, y en una extensa entrevista habló de la posibilidad del ingreso de sociedades anónimas al fútbol argentino. El Secretario de Selecciones de AFA aseguró que el contexto de los clubes no está preparado para recibir las inversiones de privados y extranjeras.

El presidente de San Martín aseguró que son los socios los primeros que se oponen a la entrada de las sociedades anónimas a sus clubes. Más allá de dar el ejemplo de Talleres, que según indicó que funciona como una sociedad anónima encubierta, el Secretario de Selecciones de AFA aseguró que en la actualidad, el contexto no está dado. ‘Basta con mirar las canchas para saber que está pasando. La educación del público, del socio para que se adapte no está’, analizó.

Luego de indicar que no será fácil el ingreso de las inversiones privadas y extranjeras, indicó que existe la posibilidad de que en un futuro próximo se acepte el ingreso de inversiones, pero no en su totalidad.

'El tema de las sociedades anónimas hoy en día es un tema cerrado'

Consultado sobre cómo fue tomado en AFA que el Gobierno Nacional se metiera en la discusión de las sociedades anónimas y la reelección de Claudio 'Chiqui' Tapia, el Secretario de Selecciones resaltó que puertas para adentro lo tomaron como que es una decisión fuerte para lograr introducir las sociedades anónimas. 'Yo siempre digo que los gobiernos tanto nacional como provincial necesitan acompañar a las gestiones deportivas, porque si no solos no pueden funcionar. Los clubes son medios de contención social muy importantes. Aunque vayan una o dos horas los chicos a los clubes, me parece que es un marco de contención importante, donde el fútbol es una pasión muy grande en la Argentina, por lo que me parece que los gobiernos deben acompañar, no involucrarse'

'Hay Messi para rato'

Sobre la continuidad de Lionel Messi con la celeste y blanca, Miadosqui indicó que ‘hay Messi para rato’. El importante empleado de AFA señaló que ‘de acuerdo a lo que jugó con Bolivia yo diría que sí'. Luego agregó: 'Va a depender de él. Si fuera por él sería eterno jugando al fútbol, porque tiene un cariño muy especial con el fútbol y con el juego. Ojalá que lo tengamos para el Mundial 2026, sería fundamental'