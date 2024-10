En su paso por Banda Ancha, Jorge Miadosqui dejó en claro una vez más San Martín tiene el contexto propicio para que el sueño del ascenso sea una realidad. ‘Es pasar de pobre a rico’, sostuvo.

El presidente del Verdinegro expresó: 'Es la idea. Esa gente que está entusiasmada le decimos que también es el entusiasmo nuestro, y todavía un poco mayor, porque esa gente va a la cancha y lo vive desde la tribuna, pero nosotros lo vivimos desde adentro y queremos jugar en primera'

Miadosqui hizo hincapié en que las tres veces que estuvieron en Primera, crecieron grandemente. ‘Todo lo que hemos hecho en el club lo hemos hecho por los ingresos que tuvimos en Primera División’, afirmó.

Como había declarado en otra oportunidad en Canal 13, el presidente del equipo de Concepción volvió a sostener que este año es el indicado para que se cumpla el sueño del ascenso. Miadosqui contó que el contexto está dado, puesto que el club ha tenido ingresos extraordinarios. Además, contó que terminaron de pagar un juicio que el futbolista Matias Sánchez. 'El club está totalmente saneado, los jugadores están al día, se ha arreglado hasta los premios si llega a haber un ascenso. Son premios muy grandes, por lo que nadie no puede decir que no quieren. Los jugadores en función del dinero que se les ha prometido, están sabiendo que nosotros queremos ascender', sostuvo.

Miadosqui aprovechó la entrevista en los estudios de Canal 13 para dirigirse a los socios e hinchas del Verdinegro. 'Yo quiero decirles a los socios e hinchas, que quiero lo mismo que ellos, Independientemente que ellos sientan que yo trabajo para ellos, pero ellos se equivocan, yo no trabajo para los socios del club, trabajó para el club. Yo no me debo a ellos', sostuvo. Incluso añadió: 'Esto lo digo porque muchos te hacen sentir que sos un empleado de ellos y no es así, yo trabajo para el Club San Martín, para que le vaya bien. Lo he demostrado durante los últimos años'

