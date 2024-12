El fútbol en vivo se vuelve a vivir en Canal 13. En esta oportunidad, el primer canal de noticias de San Juan transmite las finales de la Copa Challenger de la Liga Sanjuanina ADEPU. Son tres encuentros correspondientes a las categorías Veteranos, Juniors y Libres, las cuales se jugarán en el Estadio del Bicentenario.

Las tres definiciones se viven desde las 20:30 por la pantalla de Canal 13. En primer lugar, se enfrentarán Constructores vs Abogados Rufrano definiendo la categoría Veteranos desde las 20:30. En segundo lugar, desde las 21:50 se medirán The Drink Team vs Ramones F.C por la categoría Juniors, mientras que desde las 23 horas jugarán Abogados vs Once Calvas definiendo la categoría Libres.

En Modo Siesta, el pasado martes 10 de diciembre contó detalles el presidente de la Asociación de Profesionales Unidos, Enrique Giménez.

La Copa Challenger la disputarán los campeones del Clausura y del Apertura de cada categoría. En esta ocasión se jugarán los encuentros por las categorías "Veteranos", "Juniors" y "Libres" con la transmisión del primer y único canal de noticias de San Juan, en vivo desde el Estadio del Bicentenario.

“Es un sueño hecho realidad para los jugadores y para nosotros”, expresó Enrique Giménez, presidente de ADEPU en diálogo con Canal 13 San Juan. Destacó además que el ingreso será libre y gratuito.

“Es increíble pensar que nuestros jugadores estarán en el mismo escenario donde jugaron figuras como Lionel Messi”, comentó Giménez.

En el marco de esta entrevista, Giménez también realizó un balance de los primeros cuatro meses al frente de la asociación, destacando el crecimiento sostenido de la liga. Actualmente, ADEPU cuenta con 101 equipos en la rama masculina y cerca de 30 en la femenina, lo que suma un total de casi 2.900 jugadores asociados. “Logramos generar un sentido de pertenencia, algo fundamental para fortalecer nuestra comunidad”, explicó Giménez.

Además, destacó los avances en infraestructura del predio ubicado en Santa Lucía, donde se realizaron importantes mejoras en los sectores de circulación, asadores y áreas comunes. Sin embargo, reconoció que los proyectos de expansión, como nuevos camarines y más canchas, están condicionados por el contrato de comodato vigente con la mutual propietaria del terreno. “Nuestro desafío para 2025 es poner nuestras canchas e instalaciones al nivel que exige la competencia, y estamos trabajando para lograrlo”, afirmó.

Con la mirada puesta en el futuro, Giménez dejó en claro que la prioridad de ADEPU es seguir creciendo y consolidándose como un espacio de referencia para el deporte amateur en San Juan. “Queremos que cada fin de semana en nuestro predio sea una experiencia inolvidable, no solo para los jugadores, sino para toda la comunidad”, finalizó.