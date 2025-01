Soñando con la Sudamericana, el sanjuanino Zuliani vuelve a Primera

Es sabido que la provincia de San Juan es cuna de grandísimos talentos futbolísticos. Uno de ellos es Hernán Zuliani que, debido a su juventud y poca roce en Primera, desde Defensa y Justicia lo enviaron a préstamo al ascenso. El sanjuanino aprovechó al máximo esta oportunidad, provocando que desde Varela le pidan que vuelva.

Hernán llegó a Deportivo Madryn en el 2023, luego de haber tenido pocos minutos en el ‘Halcón’. En ese primer año, todavía desempeñándose como lateral, no tuvo mucha continuidad. Esto cambió luego de que comenzaron a ponerlo de central, posición en la que encontró su mejor versión. Esto le permitió disputar 38 partidos en un gran nivel, llegando a meterse al Reducido.

‘Vuelvo a Defensa después de 2 años a préstamo en Madryn. Fue una enseñanza muy buena, creo que tuve 2 años de aprendizaje que me marcaron mucho como jugador y como persona. He evolucionado en todos los aspectos. Me dijeron de Defensa que querían que vuelva a estar ahí, que vuelva a competir y para mí eso ya es muchísimo’, contó Zuliani a Diario 13.

Su disciplina y su gran desempeño en cancha le hizo ganarse esta nueva oportunidad en Primera División. Un dato no menor es que el club de Varela tendrá triple competencia en 2025. No sólo disputarán el torneo doméstico, sino también la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

‘El plantel por ahí tiene que ser un poco más numeroso. Me caracterizo por ser una persona muy competitiva, siempre voy al club con ese pensamiento y no teniendo en mente que voy a ser suplente todo el año. Hay que competir hasta el final. porque en algún momento la oportunidad aparece’, sentenció.