Cubiertas de moto: la joyita codiciada en los locales de repuestos

Las casas de repuestos de motos se mantienen a salvo de los incontables inconvenientes que la falta de gasoil ha provocado en la economía. Aunque desde los locales remarcan que desde hace un tiempo no se consiguen algunas marcas y números de cubiertas para motos entre otros productos.

“Hay algunas medidas y marcas de cubiertas, marcas de casco no se están consiguiendo”, expresó Carlos de Morales Motos. En el mismo sentido Karina de Darío Motos manifestó, “en la línea de cubiertas hay medidas que directamente no se consiguen”.

Al respecto agregó que desde hace un tiempo no reciben los pedidos completos de parte de las importadoras, “al hacer el pedido del 100% de lo que se pide llega el 70%. Los proveedores normalmente venden 10 de un producto y están mandando 3, tratan de mandar 3 a cada cliente en lugar de mandarle uno para cumplir con todos”.

“Los pedidos completos no llegan, hay faltantes desde hace un tiempo más, no se consiguen bien todos los repuestos. Hay cosas que no se están consiguiendo”, dijo Carlos.

Por lo general, los pedidos se hacen a los proveedores en los primeros meses del año por lo que el embate de la falta de gasoil no se ha sentido todavía en el sector aunque reconocieron, que hay demoras, “los pedidos se están demorando un poco pero llegan, desde que facturan entre 15 a 20 días”.